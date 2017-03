Muusikaakadeemias saab kuulda Jaan Räätsa Sekstetti

Täna, 25. märtsil leiab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis aset põneva kavaga kammerkontsert, kus esinevad puhkpillitudengite ansamblikoosseisud, seekord ka koos klaveriga. Kontserdi algus on kell 17.

EMTA puhkpilliosakonna juhataja Peeter Sarapuu algatusel mängitakse selles kavas kuulsast prantsuse puhkpillikoolist inspireeritud kolme tuntud helilooja loomingut, nende kõrval ka Wolfgang Amadeus Mozarti teost ning eesti muusikast maestro Jaan Räätsa mitu aastakümmet tagasi valminud Sekstetti.

Peeter Sarapuu, kes ise on fagotikunstniku diplomiga EMTA professor ning ERSO fagotirühma kauaaegne kontsertmeister, ütleb: „Olen alati tahtnud kokku panna puhkpille ja klaverit. Sellel kontserdil just need instrumendid oma jõud ühendavadki.“

Kava esipooles tulevad ettekandele Albert Rousseli Divertissement op. 6 puhkpillikvintetile ja klaverile, seejärel Jaan Räätsa Sekstett op. 46 ning Wolfgang Amadeus Mozarti Kvintett Es-duur KV 452, pärast vaheaega Jean Françaix' „L'Heure du Berger“ („Karjuse tund“) puhkpillikvintetile klaveriga ning Francis Poulenci „Sextour“ FP 100. Kontsert kannab pealkirja „Koostöövaim“.

Esinema hakkavad Veronika Gzirišvili (flööt), Helis Oidekivi (flööt), Anastassia Polubotko (oboe), Anette Laur (oboe), Arturas Šukys (klarnet), Hans-Jürgen Kruus (klarnet), Martin Tuuling (fagott), Sara Oliveira Lima (metsasarv), Zixiang Lin (metsasarv), Ilana Makarina (klaver), Mariin Gill (klaver), Grete Jädal (klaver).

Tänavuse juubilari ja EMTA emeriitprofessori Jaan Räätsa Sekstetti mängivad Grete Jädal, Helis Oidekivi, Anette Laur, Hans-Jürgen Kruus, Martin Tuuling ja Zixiang Lin.

Jaan Räätsa loomingus on kokku neli sekstetti erinevatele koosseisudele. Kõnesolev kolmeosaline oopus klassikalisele puhkpillikvintetile ja klaverile on neist kõige varasem, loodud 1972. aastal Eesti kultuuri päevadeks Saksa DV-s Rostockis. Seal tegid selle esiettekande meie Filharmoonia puhkpillikvintett – Samuel Saulus, Heldur Värv, Roland Kriit, Uve Uustalu ja Eugen Saanpere – ning pianist Vaike Vahi. Paar kuud pärast Saksamaad tehti Räätsa uusteose Eesti esiettekanne kvinteti juubelikontserdil.

Neli ja pool aastakümmet hiljem austab seekordne ettekanne noortelt muusikutelt teenekat heliloojat Jaan Räätsa taaskord.