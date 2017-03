Ivi Eenmaa: eelistan head raamatut käes hoida

"Minu jaoks on digitaliseerimine vahend," ütles Ivi Eenmaa. "Aga ma eelistan head raamatut käes hoida. Siis tekib raamatuga emotsionaalne side. Mulle ei meeldi isegi see väljend "paberkandja". Raamat ongi paberil." Samuti ei aktsepteeri Eenmaa raamatukogutöötajate nimetamist klienditeenindajateks.

Eesti Rahvusraamatukogu esimene direktor Eenmaa tutvustas ka isiklikku raamatukogu ja nimetas meelisvaldkonnaks ajaloolis-poliitilised teosed.

Üle-eelmise aasta lõpus kukkus Eenmaa õnnetult, misjärel pidi uuesti käima õppima, seega oli tal oma sõnul eelmisel aastal aega rohkem mõelda ja lugeda. "See aeg pani mõtlema elu põhiväärtuste üle ja ka mõnes asjas ümber mõtlema," meenutas Eenmaa, kes lisas, et sai aru, kui toredad sõbrad tal on.

