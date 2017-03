Keelesäuts. Kas 101 sõjasaadikut?

Kui küsida otse, kes on parlamentäär, siis usun, et kõik teavad, et see on ühe sõdiva poole volitatud läbirääkija teise sõdiva poolega ehk parlamentäär on sõjasaadik, vastasega läbi rääkima saadetud isik.

Teame, aga kipub segi minema, sest pole kaua aega möödas, kui kuulsin lauset, mis teatas, et kohtuti Knessetis esindatud erakondade parlamentääridega ja lugesin, et Ukraina parlamentäärid läksid kaklema ja et Balti riikide parlamentäärid kohtuvad kellegagi.

Vaevalt et Balti riikidel oleks mõni sõjaline konflikt, mida parlamendi liikmed parlamentääridena lahendama saadeti. Lihtsalt läks segi, et parlamentäär ja parlamendi liige ei ole üks ja sama. Niisiis, lootuses, et meil pole vaja kuhugi parlamentääri saata, laseme riigi parlamendi liikmetel kohtuda oma kohtumisi. Just nimelt parlamendi liikmetel, sest tihti öeldakse riigikogu 101 liikme kohta ka parlamendi saadikud. Saadik on kellegi poolt saadetud, ehk riigikogu liikmed on küll rahvasaadikud, mitte parlamendisaadikud.

Vähemasti seni, kuni riigikogu pole neid saatnud kuhugi ennast esindama.