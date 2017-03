NUKU teater kogub naeru

Aprilli lõpus esietendub NUKU teatris hooaja eelviimane lavastus, milleks on müstiline visuaalpõnevik "Timm Thaler ehk Müüdud naer". Tänasest 10. aprillini ootab teater naeru kogumise kampaania raames helisalvestisi, kus on kuulda spontaanset, rõkkavat naeru.

"Jagatud rõõm on topeltrõõm. Soovime naerukampaaniaga juhtida tähelepanu igapäevaelu õnnelikkudele hetkedele ja neid meeles pidada ehk salvestada," kommenteeris teatri kommunikatsioonijuht Hannele Känd. Saadetud klippidest loovad lavastuse "Timm Thaler" helilooja ja –tehnik ühe lõbusa naerutrillerduse ning kampaanias osalejate vahel loositakse välja rõõmsaid hetki tagavad auhinnad.

James Krüssi samanimelisel raamatul põhineva lavastuse toovad vaatajateni lavastaja Taavi Tõnisson ja kunstnik Marion Undusk, kelle eelmine ühislooming NUKU teatris oli 2015. aastal "Vaata, Madlike, lund sajab!".

Lavastaja Taavi Tõnissoni jaoks on lavastusel praeguses maailmas palju öelda. "Mulle tundub, et ses tõejärgses ühiskonnas, kus praegu elame, on vaja meelde tuletada seda, mis on tegelikult oluline. Timm müüb ära oma naeru, osa iseenedast," sõnas Tõnisson. Kuidas Timm oma pärisosa tagasi üritab saada, ongi praegu proovides oleva kahevaatuselise lavastuse sisuks.

"Selle loo põhikonflikt seisneb võimu ja vaimu terviklikkuses. On asju, millega pole võimalik manipuleerida. On inimlikke väärtuseid, mida pole võimalik rahaks vahetada, mida ei tohi rahaks vahetada," kirjeldas lavastaja.

Krüssi lugu kuradile müüdud naerust on Eesti teatris ka varem lavastatud, viimati Ugala teatris 1996. aastal. NUKU teatri lavastuse jaoks on Krüssi teose dramatiseerinud Urmas Lennuk. Lavastuse helimaailma loob hiljuti autoriplaadi üllitanud Aleksandr Žedeljov Vene teatrist. Valguskujundaja on Priidu Adlas (Tallinna Linnateater) ja videokujundaja Kristjan Suits, koreograafia loob Olga Privis.

Kõike kurja sümboliseerivat parun Tarukit kehastab 26. hooaega NUKU teatris töötav Riho Rosberg. Nimiosalist Timm Thalerit mängib kevadel teatrikooli lõpetav ning hiljuti NUKU teatri trupiga liitunud Mihkel Vendel. Paljudes teistes rollides on Mihkel Tikerpalu, Liivika Hanstin, Tiina Tõnis ja Tarmo Männard NUKU teatrist ning külalistena Ott Kartau ja Risto Vaidla (Kuressaare Linnateater).

"Timm Thaler ehk Müüdud naer" esietendub 30. aprillil 2017 Ferdinandi saalis. Lavastust on oodatud vaatama kõik huvilised alates 10. eluaastast.