Teatriliit annab Eesti teatri aastaauhindu välja alates 1961. aastast ning need tunnustavad teatritegijaid möödunud aasta saavutuste eest. Laureaadid kuulutatakse välja rahvusvahelise teatripäeva pidulikul auhinnagalal 27. märtsil Ugala teatris. Õhtujuhid on Andres Tabun ja Terje Pennie.

Žürii liige Madis Kolk ütles "Aktuaalsele kaamerale", et eelmisest hooajast on raske tuua välja üht kindlat tendentsi või teemaderingi. "Küll aga saab reaktsioonina välja tuua seda, et lavastuste teemad muutusid mitte sotsiaalsemaks, vaid igavikulisemaks," sõnas Kolk ja nentis, et sama võis näha ka väiketeatrites. "Riske võeti ebasentsatsiooniliste materjalidega," selgitas ta ja tõi välja, et kui on ärevad ajad, siis ei hakka inimesed seda ärevust sotsiaalseks ketrama, vaid moodustatakse oaase ja saarekesi.

Endla teatri valgusmeister Karmen Tellisaar, kes võitis etendust teenindava töötaja preemia, sõnas, et hea valguse saladus on koostöö. "Valgusmeistri töös ei ole midagi keerulist, minu arust on see lihtne ja tore töö," ütles ta ja selgitas, et ta on Endla teatris teinud igasugust tööd. "Hetkel mulle tundub, et valgustaja töö meeldib mulle väga ning võikski selle juurde jääda."

Eesti Draamateatri näitleja Liisa Saaremäel ei tahtnud avaldada ei enda lemmiklavastajat ega ka -lavastust. "Ma tahaks jutustada puudutavaid lugusid nii hästi kui võimalik, see võtab kokku kõik selle, kuhu ma tahaksin liikuda," sõnas ta ja kinnitas, et parimad lahendused sünnivad koostööst.

LAVASTAJA AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Lauri Lagle

Lavastus "Paradiis” (Von Krahli Teater)

Andres Noormets

Lavastused "Othello” ja "Suluseis” (mõlemad Teater Vanemuine)

Hendrik Toompere jr

Lavastus "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika” (Eesti Draamateater)

Taago Tubin

Lavastus "Kopsud" (Endla Teater)

Priit Võigemast ja Henrik Kalmet

Lavastus "Aadama õunad” (Nargen Festival ja Kinoteater)

KUNSTNIKU AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Vadim Fomitšev

Kujundus lavastusele "Somnambuul” (Rakvere Teater)

Liina Keevallik

Kujundused lavastustele "Wake up! It’s time to die” (MTÜ Kirbutsirkus ja Vaba Lava), "Ma pigem tantsiksin sinuga” (R.A.A.A.M ja Vaba Lava) ning "Punane õhupall” (Teater NO99)

Kairi Mändla

Kujundused lavastustele "Paradiis” (Von Krahli Teater), "Soo” (Ugala Teater) ja "Ema Courage” (Teater NO99)

Laura Pählapuu

Kujundus lavastusele "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika” (Eesti Draamateater)

Liisa Soolepp

Kujundus lavastusele "Kopsud” (Endla Teater)

MEESPEAOSATÄITJA AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Märt Avandi

Mees lavastuses "Kopsud” (Endla Teater), Ivan lavastuses "Aadama õunad” (Kinoteater ja Nargen Festival) ning Gilbert Bodley lavastuses "Mitte praegu, kallis” (Endla Teater)

Sten Karpov

Jago lavastuses "Othello” (Teater Vanemuine)

Lembit Peterson

André lavastuses "Isa” (Theatrum)

Indrek Sammul

Thomas Becket lavastuses "Becket ehk Jumala au” (Eesti Draamateater)

Kristo Viiding

Ben lavastuses "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika” (Eesti Draamateater)

NAISPEAOSATÄITJA AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Kadri Lepp

Anna lavastuses "Kõrboja perenaine” (Ugala Teater)

Riina Maidre

Liri lavastuses "Vannutatud neitsid” (R.A.A.A.M.) ja osatäitmine lavastuses "Skaala surm” (Kanuti Gildi SAAL)

Kaie Mihkelson

Onu Keki lavastuses "Vannutatud neitsid” (R.A.A.A.M.)

Anneli Rahkema

Eetla Ambrosen lavastuses "Somnambuul” (Rakvere Teater)

Külli Teetamm

Esmasündinu lavastuses "Olin kodus ja ootasin, et vihma hakkaks sadama” (Tallinna Linnateater)

MEESKÕRVALOSATÄITJA AUHIND

Žürii: Madli Pesti, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Pille-Riin Purje

Nikolai Bentsler

Vandaal lavastuses "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika” (Eesti Draamateater) ja osatäitmine lavastuses "Ma pigem tantsiksin sinuga” (R.A.A.A.M ja Vaba Lava)

NAISKÕRVALOSATÄITJA AUHIND

Žürii: Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Madis Kolk, Andri Luup, Toomas Lõhmuste, Madli Pesti, Pille-Riin Purje

Mari Abel

Osatäitmine lavastuses "Paradiis” (Von Krahli Teater) ja Sarah lavastuses "Aadama õunad” (Kinoteater ja Nargen Festival)

MUUSIKAAUHINNAD

Žürii: Kerri Kotta, Arvo Volmer, Kristel Pappel, Saale Kareda, Helen Lepalaan

Monika-Evelin Liiv

Amnerise tegelaskuju jõuline kehastamine Verdi ooperis "Aida" (Rahvusooper Estonia)

Heli Veskus

Aida ja Senta karakterite psühholoogiline ja muusikaliselt nüansseeritud tõlgitsus Verdi ooperis "Aida" ja Wagneri ooperis "Lendav hollandlane" (Rahvusooper Estonia)

Märt Jakobson

Egiptuse kuninga ja Raimondo Bidebent’i veenvad osatäitmised Verdi ooperis "Aida" (RO Estonia) ja Donizetti ooperis "Lucia di Lammermoor" (Teater Vanemuine)

Kädy Plaas

Vokaalselt nõudliku partii kõrgetasemeline esitus Haasi monodraamas "Atthis" (Festival Afekt)

Imbi Tarum, Ene Rindesalu, Teele Jõks ja Stephan Jöris

Panus eesti vanamuusika laulmis- ja esituskultuuri Purcelli ooperis "Dido ja Aeneas" (EMTA vanamuusika keskus, EMTA ooperistuudio)

BALLETIAUHIND

Žürii: Tiiu Randviir, Ago Herkül, Kristiina Garancis, Age Oks, Rufina Noor

Marika Aidla

Lavastuse eest "Klaver" (Teater Vanemuise)

Maria Engel

Osatäitmiste eest lavastustes "Klaver", "Don Juan" ja "Lumekuninganna" (Teater Vanemuine)

Denis Klimuk

Osatäitmiste eest lavastustes "Luikede järv", "Vaikivad monoloogid" ja "Laul maast" (Eesti Rahvusballett)

Jack Traylen

Osatäitmiste eest lavastustes "Don Juan", "Lumekuninganna" ja "Klaver" (Teater Vanemuine)

TANTSUAUHIND

Žürii: Kai Valtna, Laura Kvelstein, Marie Pullerits, Evelin Lagle, Anu Ruusmaa

Joanna Kalm - "Débutante" (Sõltumatu Tantsu Lava)

Sentimendita kaasaegse hulluse pilk erikultuurikihtidele; sügavast kehalis-liikumuslikust uurimusest sündinud kontseptsioon.

Raho Aadla, Age Linkmann, Arolin Raudva, Maarja Tõnisson - "Olmeulmad"

Mitmekihiline, mänguline, vaimukas ja omanäoline liikumise ning ruumi kasutus tervikkontseptsiooni teenistuses; tugeva grupisünergiaga tantsijatekoosluse esile kerkimine.

Karl Saks - "Seisund ja disain” (Kanuti Gildi SAAL)

Etendaja ja publiku seisundi kontseptuaalselt terviklik disain. Tantsu tasandite avardamine (vormiliselt, kommunikatiivselt, seisundlikult ja tajumuslikult).

Kalli Pikas "Kollane”

Transtsendentne lavaline olemine ja kehaline väljenduslikkus. Puhas ja kompromissitu lavaline kohalolu ning julgus end veendunult avada.

KRISTALLKINGAKESE AUHIND

Marta Navasardyan

Liisa Saaremäel

ETENDUSKUNSTIDE ÜHISAUHIND

Žürii: Madli Pesti, Kristiina Garancis, Saale Kareda, Madis Kolk, Kerri Kotta, Evelin Lagle, Marie Pullerits

Muusikajuht Olari Elts, stsenaristid, lavastajad, kunstnikud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, animaatorid Heta Jäälinoja ja Aggie Pak-Yee Lee, live mix Maarja Pärsim, animatsiooni mix Alyona Movko

Lavastus "Pööriöö uni" (Teater NO99, ERSO, Eesti Kontsert): suurejooneline performatiivne, lavakunsti väljendusvahendeid uudselt ühendav, eksistentsiaalseid küsimusi esitav tervikteos

SALME REEGI NIMELINE AUHIND

Žürii: Eva-Liisa Linder, Anneli Saro, Kalju Orro, Enn Lillemets, Jaanus Vaiksoo

Marika Palm

Noortemuusikal "Moraal" (Ugala teater) – moraaliküsimuste kaasaegne lahkamine iroonia ja ürgse jõuga

ALEKSANDER KURTNA NIMELINE AUHIND

Kalle Hein

NÄITLEJATE LIIDU "KOLLEEGILT KOLLEGILE" PREEMIA

Andres Tabun

REET NEIMARI NIMELINE KRIITIKAAUHIND

Žürii: Laur Kaunissaare, Anu Lamp, Hedi-Liis Toome, Merle Karusoo, Liina Unt, Kalju Orro, Tanel Tomson

Luule Epner

Süstemaatilise lähemisega autor, kes lavastuse "Paradiis" näitel selgitab põhjalikult lahti Lauri Lagle kui lavastaja omailma ja esteetilise võttestiku

ALGUPÄRASE DRAMATURGIA AUHIND

Žürii: Liis Aedmaa, Ene Paaver, Mihkel Seeder, Sven Karja

Andra Teede

Lavastuse "45 339 km² raba" tekst (Endla teater)

LAVASTUST TEENINDAVA TÖÖTAJA AUHIND

Žürii: Anu Konze, Roland Leesment, Taivo Pahmann, Toivo Kaev, Marika Tint, Krista Tool, Enar Tarmo

Karmen Tellisaar

Endla teatri valgusmeister, kes on oma töös kirglik, kompromissitu ja usaldusväärne. Teeb tööd tulemuse, mitte enda näitamise või teistele meeldimise pärast. Teenindab märkimisväärset osa Endla lavastustest ning suudab ka väljasõitude kasinates oludes välja nuputada optimaalse lahenduse.

LAVASTUST ETTEVALMISTAVA TÖÖTAJA AUHIND

Žürii: Anu Konze, Roland Leesment, Taivo Pahmann, Toivo Kaev, Marika Tint, Krista Tool, Enar Tarmo

Malle Kaalep

Rahvusooper Estonia kostüümiosakonna värvikoja töötaja aastast 1993, oma valdkonna professionaal, kelle detailitäpne töö on kõrgelt hinnatud nii Eesti kui välismaiste kunstnike hulgas. Kvaliteedimärk Eesti teatrimaastikul.

HALDUS- JA ADMINISTRATIIVTÖÖTAJA AUHIND

Žürii: Anu Konze, Roland Leesment, Taivo Pahmann, Toivo Kaev, Marika Tint, Krista Tool, Enar Tarmo

Peeter Harjaks

Endla teatri bussijuht aastast 1964. Kolleegina vastutulelik, tähelepanelik, kannatlik ja usaldusväärne ning alati nõus nii sõna kui teoga aitama. Mees, kes suudab juhtida kõiki teatri sõidukeid ja hoida neid laitmatus korras ega kaota head tuju ka pikkades väljasõitudes.