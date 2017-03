Renoveeriti Evald Okase suurteos "Rahvaste sõprus"

Evald Okase pannoo valmis tellimustööna 1987. aastal toonasele ajaloo- ja revolutsioonimuuseumile. Pannoo kujutab Okasele iseloomulikus barokses laadis tolleaegset inimest ja saavutusi kosmonautikast rahvatantsuni. Suurteose restaureerisid EKA konserveerimisosakonna tudengid kahe nädalaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin on olnud päris palju ehitustolmu ja ehituse käigus tekkinud värvikadu, aga restaureerimise mõttes üllatavam, mida ette ei teadnud, siin on olnud üsna palju veelekkeid, nii et kohati oli see värv ikka päris lahti, mida me pidime päris korralikult ja ulatuslikult kinnitama," selgitas tööprotsessi EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õppejõud Hilikka Hiiop.

Pannoo teemad kirjutas kunstnikule üksikasjalikult ette EKP ideoloogiaosakond, ometi suutis Okas maali peita ka näiteks oma pereliikmeid ja südamelähedasemaid teemasid. Tänapäeva tudengitele on Okase pannoo omamoodi inspiratsiooniks. "Esimene mulje on, et vau, see kõik on nii ergas, kirev, elav ja hästi äge," kiitis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise eriala teise kursuse tudeng Maari Hinsberg.

Maarjamäe lossi suvesaalis paiknevat Rahvaste sõpruse pannood saab muuseumikompleksi valmimisel katta ka läbipaistmatu klaasiga. Ajaloomuuseumi renoveeritud muuseumikompleks Maarjamäel avab uksed tuleva aasta veebruaris.