Riin Liivamägi segab arvutigraafikat maalikunstiga

Liivamägi kasutab oma töödes digikunstitehnikat, milles tahvelarvuti rakenduste võimalused segunevad fotode ja maalikunstiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu on sellised vahvad asjad nagu tahvelarvutid ja seal on väga erinevaid äppe, kus on võimalik fototöötlust kasutada või siis lausa erinevaid värve nagu õlivärve, pastelle ja pliiatseid. Siis ma hüppan ühest äpist teise ja miksin neid. Mõnikord ma, jah, joonistan midagi paberile, vaatan, et väga kihvt tuli välja ja siis pildistan seda ja see jõuab samamoodi digitöösse," kirjeldas kunstnik.

Liivamäe sõnul kannab näitus edasi lapsepõlvest pärit vallatusi ja värve ning paneb näitusevaataja maailma nägema läbi roosade prillide.