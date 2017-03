Aksel Tamm: Enn Vetemaa tegi meie elu keerulisel ajal kergemaks

"Vetemaa tegi meie elu keerulisel ajal kergemaks, ta pani mõtlema selle elu üle, aga oma olekuga tegi ta seda kergemaks. Ta oskas suuri asju ajada imelikult näiliselt tühiste ja kummaliste märkidega, kõik need näkilised ja kõik need Kalevipoja travestiad ja kõik need veidrad muinasjutulood, mis seal juures olid, need on kõik tõsised asjad ja panid mõtlema. Ta on niisugune mees, kes jääb ja põrgulikult kahju, et teda ei ole," lausus kriitiku, tõlkija ja toimetaja Aksel Tamm "Aktuaalsele kaamerale".

Enn Vetemaa sulest on ilmunud luuletusi, jutustusi, romaane, näidendeid, filmistsenaariume, muusikatekste ja publitsistikat. Keemiainseneri ja komponisti haridusega Vetemaa on töötanud muuhulgas Eesti Televisioonis kirjandus- ja kunstisaadete peatoimetajana, kirjanike liidu luulekonsultandina, kirjastuse Kupar juhina ning vabakutselise kirjanikuna. Vetemaa oli Eesti heliloojate liidu ja Eesti kirjanike liidu liige. Teda on pärjatud ENSV teenelise kirjaniku aunimetusega, Juhan Smuuli nimelise preemiaga ning Valgetähe neljanda klassi teenetemärgiga.