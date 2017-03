Arhitektuuriprofessor räägib, kuidas hooneid loodusega ühendada

Armstrong on tunnustatud akadeemik ja teerajaja keskkonnateemalistele lahendustele arhitektuuris ja interdistsiplinaarses praktikas. Armstrong keskendub kasvavale arhitektuurile ning usub, et jätkusuutlikkuse huvides tuleks hooned loodusega ühendada, mitte neid loodusest isoleerida.

Aga mis juhtub, kui linn kasvab nagu loodus? Kuulama on oodatud nii arhitektuuri-, disaini-, bioloogia- ja ökoloogiatudengid, professionaalid kui lihtsalt huvilised; loeng on tasuta ja inglise keeles.

Rachel Armstrong disainib ja konstrueerib arhitektuurseid rakendusi, mis põhinevad tehisorgaaniliste omaduste rakendamisel (näiteks inimese poolt ellu kutsutud kasvamine, arenemine, elav arhitektuur) keemilistes ja bioloogilistes protsessides. Ta loob prototüüpe, mida on mh eksponeeritud ka Veneetsia biennaalil (2010, 2015), mille abil saab näidata, kuidas on võimalik rakendada elavate organismide süsteemide omadusi keskkonnaprobleemide lahendamisel nendes olukordades, kus siiani arhitektuurist on väheks jäänud. Rachel on ühtlasi konsultant nüüdistehnoloogia tööstusele madala süsiniku sisaldusega lahenduste loomisel.

Armstrong on sel aastal Tallinnaga tihedamalt seotud: ta on ka 25. aprillini kestva Tallinna arhitektuuribiennaali TAB 2017 Paljassaare poolsaarele keskenduva rahvusvahelise visioonivõistluse žürii liige.