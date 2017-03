Marko Matvere: see seltskond otsustas surra pigem meres kui Siberis

""Purjetamine vabadusse" on Eesti üks kõige eepilisemaid seiklusjutustusi," rääkis Marko Matvere saates. "Dokumentaaljutustus, mis on tõlgitud ligi kolmekümnesse keelde ja need on kõik suured keeled. Sündmus ise, mille põhjal seiklusromaan valmis, juhtus 1945. aastal, kui Rootsist startis väike vana mädanenud purjepaat, endine postipaat, mille pardal oli 16 inimest, kellest neli väikelast, viis naist ja ülejäänud mehed."

Raamatu tõeline fänn Matvere rõhutas, et neist ainult kaks tundsid navigatsiooni ja merd, sellest hoolimata mindi pikale reisile Ameerikasse.

"Nad tegid selle sõidu sellepärast, et ei tahtnud tagasi Nõukogude Eestisse sattuda," jutustas Matvere. "Rootsi ja Nõukogude Venemaa suhted olid parasjagu sellised, et venelased nõudsid, et meie paadipõgenikud ja kes iganes põgenikud peavad tagasi tulema ja siis nendega oleks tehtud seda, mis tehti teistegagi – kas saadeti Siberisse või suurema süü korral oleks kohapeal maha lastud. Ja see seltskond siis otsustas, et nemad riskivad oma eludega ja surevad pigem merevoogudes kui seina ääres või Siberis."

Kuulake tervet Matvere juttu ja vaadake kaadreid raamatust ning rahvusvahelistest sama teose tõlgetest videost.