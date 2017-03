Mart Juur soovitab ja lasteaiakasvataja kirjutab

Muuhulgas soovitas Juur Juhan Paadami "Estonia: 12 points", mille kohta mainis saatejuht, et see on kohati ka päris naljakas raamat eriti naljakad on need episoodid, kus sündmustesse sekkuvad Eesti poliitikud.

Mart Juure eriline lemmik on aga Eva Murula raamat "Ma olin elus lasteaednik. Torist". "See on täiesti pöörane raamat ühe väikelinna lasteaia argipäevast," märkis Juur.

Vaadake kõiki soovitusi videost ja head lugemist, sest nagu mainis saatejuht Juur: "Hankige endale need raamatud, lugege need läbi, ja siis, kui me kohtume kuu aja pärast, ma kontrollin, kas te lugesite need raamatud läbi!"