Urmas Vadi uuest teosest: bändisärk ja lipendavad munad ehk saatan maa peal

"Neverland" on Vadi sõnul raamatule uhke pealkiri.

"See on minu jaoks selline avar väli, kuhu mahuvad kõik need neli peategelast ära, kõik need mõtted ja hirmud ja tungid, kõik need teod. Ma mõtlesin küll, et võiks panna ka "Tagasi paradiisi", "Eedeni aiast välja aetud" või midagi sellist, aga see sõna "paradiis" on kuidagi ära nämmutatud. Natuke igav," rääkis autor.

Kaanetekst ütleb, et "Neverland" on romaan inimestevahelistest suhetest. Tegevus toimub lähiminevikus.

"See oligi mu eesmärk, et raamatu tegevus kestaks ühe aasta vältel. Ja ma tegelikult kirjutasingi teda n-ö reaalajas. Kõik need Maidani või Krimmi sündmused, Charlie Hebdo, kõik need tulistamised olid mul taustaks," rääkis Vadi.

Romaani peamine tegevuspaik on Tartu, aga käiakse ka Elvas ja käiakse Külitsel. Kirjandusministri sõnul pakub "Neverland" Tartust kirjanduses tavaks saanust erineva pildi – see on juskui täiesti tavaline linn.

"Ega ta ongi ja ausalt öeldes selle tekstiga ma ei tahtnud kuidagi seda linnaruumi või Tartut kaardistada ega portreteerida. Minu jaoks Tartu selles raamatus, kõik need kohad, on sellised, kus tegelased oma asju ajavad ja tegelikult nad võivad neid asju ajada ükskõik mis kohas," selgitas Vadi.

Vadi kirjeldas veel seda, kuidas saavad raamatus kokku genitaalid ja bändisärgid.

"Üks peategelane kannab bändisärke, aga need on nii välja veninud ja augulised, aga väga kallid. Naine ei luba tal neid kanda. Aga öösel, kui näha ei ole, ta ikkagi kannab neid. Siis ongi nii, et on ainult T-särk ja selle alt välja lipendavad munad. Ja see ongi väga põrgulik. Ma kujutan ette, et kui saatan peaks maa peale tulema, siis just nii ta tulekski," rääkis Vadi.

Lisaks kõneles autor näitlejate kurvast elusaatusest ning avaldas hämmingut selle üle, mida mehed nüüdisajal garaažis teevad.