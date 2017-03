Mari Niitra: Kangur ja Liiv, illusioonideta idealistid

"Mart Kanguri luulekogu "Liivini lahti" on väga keeruline mitte Liiviga seostada," märkis Niitra, "kui juba vaadata kaanepilti, siis on näha, et kõik ongi Liivini lahti kistud või veel enam – tegelikult on ka Liiv ise lahti kooritud või ära nülitud." Võib-olla on siis tahetud jõuda mingi tuumani välja, et mis see Liiv siis ikkagi on ja kas ta võiks ka midagi täna meile öelda, kostis Niitra.

"Ja samal ajal muidugi seostub selline äärmiselt suurte musklitega torso superkangelasega, kes kas siis tuleb eesti rahvast päästma või hädast välja aitama."

"Kogu ise muidugi mängib ka palju Juhan Liiviga, ehkki Mart Kangur ise ongi selline suur sõnamängur ja tal on see sõnamäng alati põhjendatud, ta kunagi ei kalambuuritse tühja, ei viska niisama kildu, vaid seal on alati ootamatud seosed. Ta suudab erinevate diskursustega mängida ja neid vahetada."

"Kui mõelda, mis võiks teda Liiviga siduda olemuslikult, siis ta võiks olla selline illusioonideta idealist, nagu võib-olla ka Juhan Liiv oli. See võiks neid siduda selles mõttes, et on aru saada, et meil on vähe lootust, aga mingi lootus ikkagi jääb, mingi usk inimkonda, see neid ikkagi saadab. Ja nagu Liiv, on ka Kangur kohati väga julm, valus, täpse diagnoosiga ja lõikav ja samal ajal ülimalt õrn."

Kuulake-vaadake tervet telearvustust Mart Kanguri suurepärasest kogust (mitte ühtegi sõna ülearu ja rütm on sees) VIDEOST.