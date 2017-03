Üks kontsert, kolm juubelit

Pühapäeval, 2. aprillil Estonia kontserdisaalis toimuv kontsert on seotud mitme olulise tähtpäevaga. Oma 70 aasta juubelit tähistab armastatud viiuldaja Gidon Kremer, kelle sidemed Eestiga ulatuvad juba möödunud sajandi 30. aastatesse, mil Tartus tegutses viiuliõpetjana dr Karl Brückner, Gidon Kremeri vanaisa ja esimene viiuliõpetaja.

Gidon Kremeri 70ndale lisaks tähistab Kremerata Baltica 20. sünnipäeva ja 40 aastat möödub legendaarsest kontserdist toonase TPI aulas.

Pärast õpinguid David Oistrahhi juures Moskva konservatooriumis, hakkas Kremer võitma mõjukaid auhindu: esimene preemia nii kuninganna Elisabethi konkursil (1967) kui Paganini ja Tšaikovski nimelistel rahvusvahelistel konkurssidel. See edu pani aluse Gidon Kremeri silmapaistvale karjäärile, mille käigus ta on endale kindlustanud ülemaailmse kuulsuse oma generatsiooni ühe kõige originaalsema ja mõjuvama artistina.

1997. aastal oli Austria legendaarne Lockenhausi kammermuusikafestival tunnistajaks väikesele revolutsioonile: teiste suurepäraste esinejate hulgas esitles Gidon Kremer tuliuut orkestrit, parimatest Leedu, Läti ja Eesti noortest koosnevat Kremerata Balticat, mille maestro oli kokku pannud oma 50. aasta juubeliks, et arendada Baltimaade noorte muusikaelu.

"Kohe pärast seda, kui ma sain silmast silma kokku noorte muusikutega, kelle me konkursi teel Kremeratasse välja valisime, otsustasin, et see orkester peab koos püsima kaua aega," kinnitaS Gidon Kremer.

Talendikas grupp muusikuid arenes mõne aastaga üheks parimaks rahvusvaheliseks kammerorkestriks, kelle maine sai kindlustatud maailma kuulsaimates kontserdisaalides. Tipp tippude seas on Kremerata ka praegu. Koostööd on tehtud muusikamaailma legendidega, nagu Jessye Norman, Martha Argerich, Mihhail Pletnjov, Evgeny Kissin, Yo-Yo Ma, Mischa Maisky, Sir Simon Rattle jpt.

"Need on olnud 20 aastat muusikalisi elamusi, maailmaturneesid, esiettekandeid ja plaadistusi. Kremerata liikmete keskmine vanus on 30. eluaastate ringis, nii saan ma ennastki noorena tunda ja oma tegeliku vanuse unustada," lisab Kremer.

Pühapäevasel kontserdil on Kremerata Baltica, Gidon Kremeri ja Tatjana Grindenko esituses kavas peamiselt Arvo Pärdi looming. Nii tähistab kontsert 40 aasta möödumist Pärdi "Tabula rasa" legendaarsest esiettekandest, mis toimus 1977. aastal toonase TPI aulas. Ka seal olid peategelasteks siis veel noored tõusuteel interpreedid – Kremer, Grindenko ja Estonia teatri kammerorkester Eri Klasi juhatusel.

"Tabula rasa" tähendus nii Eesti kui maailma muusikaloos on eriline, kuna just see orkestriteos tähistab Arvo Pärdi tintinnabuli-stiilis märgilist pöördepunkti.

Gidon Kremer on selle oopuse kohta hiljem kujukalt öelnud, et see on vaikuse deklaratsioon – olulistele asjadele keskendumise manifest.

KAVA

P 2. aprill kell 17

Estonia kontserdisaal

Kremerata Baltica, kunstiline juht ja solist Gidon Kremer (viiul, Läti)

Dirigent Martynas Stakionis

Solistid: Tatjana Grindenko (viiul, Venemaa), Reinut Tepp (klaver)



Georgs Pelēcis “Lilac garden”

Andrius Žlabys “Quarter=87”

Franz Schubert Fantaasia C-duur , seadnud Victor Kissine

Arvo Pärt “Passacaglia”

Arvo Pärt “ “Greater Antiphons”

Arvo Pärt “ “Tabula rasa”