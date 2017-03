Fred Falke: muusikamaailm on pidevas arengus

See on sinu esimene esinemine Eestis. Kui palju tead Eestist ning siinsest muusikamaastikust?

Ma armastan ajalugu ja Tallinnal on ajaloo mõttes väga palju pakkuda. Ma ei jõua ära oodata, et juba Eestis esineda.

Sinu lugu "Intro", mis valmis koos Alan Braxe'ga, on 17 aastat pärast ilmumist siiani populaarne, paljud DJ'd nii Eestist kui välismaalt mängivad seda lugu tänaseni. Mis teeb selle loo nii eriliseks?

Ma arvan, et selle loo edu taga on jagatud visioon ja ausus. Kui lugu on valminud kirglikult, siis see jõuab inimestele paremini kohale, sest muusika eesmärk ongi emotsioone edasi kanda.

Muusikamaailm on pärast sinu karjääri algus palju muutunud, aga sa oled suutnud enda stiili ja kõla juurde jääda. Kuidas sa oled aja jooksul arenenud?

Muusikamaailm on pidevas arengus, sama olukord on tegelikult iga loomingulise valdkonnaga.

Võtmeks on kindlasti see, et tuleb jääda selle juurde, mis sinu kui artisti jaoks tundub õige ja teha seda, millesse sa usud. Niiviisi tegutsen minagi.

Milline on tantsumuusika sinu arvates kümne aasta pärast?

Mu kristallkuul on praegu paranduses, seega pean selle vastusega ootama seni, kuni see tagasi tuleb.

On teada, et sa oled hea bassimängija, aga milliseid instrumente sa veel mängid?

Ma mängin klaverit, mida ma olen õppinud 4-aastasest peale. Vahel sõrmitsen ka kitarri, aga ma olen selles kohutav.

Mida sa teed produtseerimisest ja DJ-tööst vabal ajal? Kuhu sulle meeldib minna?

Mulle meeldib teada lugusid asjade taga, näiteks see, kuidas mingi album on sündinud või film on valminud, seega ma loen selliseid materjale väga palju.

Samuti on minu hobi videomängud, aga nad on väga ajamahukad, seega pean olema ettevaatlik!

Sa oled produtseerinud muusikat paljudele maailmakuulsatele artistidele. Millise üle sa oled kõige õnnelikum?

On raske üht kindlat välja valida, sest ma armastan kõiki enda remix'e ja produktsioone. Kui aga tuleb valida, siis tooksin välja kolm: Robyn "Dancing On My Own", sest ta on suurepärane artist; The Whitest Boy Alive "The Golden Cage", sest see oli mu üks esimesi remix'e ning Jamiroquai "Cloud 9", sest ma olen tema muusika suur austaja.

Mõni praegune superstaar, kelle muusikast tahaksid remix'i teha?

Bruno Mars ja The Weeknd tulevad pähe.

Lemmiklugu läbi aegade?

Parim esinemine läbi aegade? Miks?

Üht kontserti välja tuua on väga keeruline, aga mul on head mälestused kõige esimesest esinemisest Melbourne'is Roxanne Parlour'is. See oli pöörane.

Halvim esinemine läbi aegade? Miks?

See ei ole kõige halvem, aga halb mälestus on sellest ajast, kui ma mängisin Miamis rannas. Pidu oli hullumeelne ning inimesed nautisid kogu südamest, aga pidime politsei tõttu peo lõpetama.

Sul on kindlasti hulgaliselt avaldamata muusikat, mida me tahaksime kuulda. Kas on ka lähiajal uut materjali oodata?

Esimene singel on valmis ning ilmub õige pea, olen lõpetamas ka uut albumit.