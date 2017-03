Nooruse galeriis uuritakse kitši ja naha erinevaid tõlgendusviise

Iirimaa, Leedu ja Eesti (Tartu Kõrgema Kunstikool) koostöös valminud kunsti ja teadust ühendav näitus galerii esimesel korrusel vaatleb nahka kui elundit ja selle haavatavust. Näituse idee autor ja CIT Crawford College of Art and Design õppejõud Pamela Hardesty ütles "Aktuaalsele kaamerale," et paljud tudengid töötasid enda kehadega ja kogemusega elust nahaga loomana. "Siin on tudengeid, kellel on olnud kogemusi vigastuste, kasvajate ja haigustega, mis sai nüüd osaks nende töödest," selgitas Hardesty ja tõdes, et nendest esemete tegemine oli tudengite jaoks viis enda väljendamiseks.

Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna juhataja Aet Ollisaar sõnas, et näituselt leiab nii naha kui tekstuuri ja pinna lähivaatlusi kui ka töid, mis räägivad sellest, mis on naha roll. "Kasvõi sellest, kui oluline on elusorganismi jaoks nahk," sõnas ta.

Nooruse keldrigaleriis saab näha aga Signe Kivi autorikursuse näitust "KITŠ ehk VÄHEM ei ole PAREM", mis küsib, kuidas Põhjamaal suhteliselt võõras kitš võib tihti olla ka väga võluv.

Kursuse juhendaja Signe Kivi sõnul leiab näituselt vihjeid maailmakunstile. "Tuntud näited rahvusvahelisest kitšikunstist kasutavad omakorda eelneva perioodi kunsti ja valmisobjekte," tõdes ta ja lisas, et selle näitusega püüdsid nad koos kursusega olla pisut hullud. "Loodan, et need üksteist tudengit said seda vabadust, lapsemeelsust ja heas mõttes maitsetust ära kasutada."