Priit Pedajase lavastuses kohtuvad Tammsaare ja Undi vaimud

Lavastaja Priit Pedajas ütles "Aktuaalsele kaamera", et kuna näidend on kirjutatud Tammsaare muuseumi tellimusel, sobibki ta mängimiseks just selles majas. "Lavastuses kohtuvad Tammsaare ja Undi vaimud, kes püüavad seletada tüdrukule, kes pole Tammsaaret lugenud, mis see "Tõde ja õigus" on," nentis lavastaja ja lisas, et selle seletamise käigus toimub vaimudel ka vaidlemine ja kaklemine, kuna kumbki näeb seda asja omamoodi. "See on väga intrigeeriv."

Autor Andrus Kivirähk sõnas, et eks meestel on ikka tore, kui tüdruk külla tuleb ja saab omavahel kembelda ja saab rääkida oma loomingust. "Nii see asi areneb, aga ega ma midagi ei taha ka ära rääkida," ütles ta.

"Vaimude tunni Koidula tänavas" on kujundanud Riina Degtjarenko, mängivad Tõnu Oja, Taavi Teplenkov ja Amanda Hermiine Künnapas.