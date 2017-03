Hendrik Toompere jr: lavastajapreemia on suurim tunnustus, mille olen saanud

Näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere jr ütles "Ringvaates", et tema jaoks oli suur üllatus nii parima lavastaja preemia võitmine teatri aastaauhindadel kui ka parima näitleja tunnustuse pälvimine EFTA galal. "See on kummaline, et kui elus asjad juhtuvad, siis just ühe korraga, nüüd on aga ilmselt järgmised kümme aastat vaikus," sõnas ta ja kinnitas, et Draamateatri "Väljaheitmine ehk ühe õuna lugu" oli äärmiselt suur töö. "Hea sõna on liikuma läinud, see on kõige suurem asi."

"Lavastus sattus minu kätte läbi Lembit Ulfsaki, " selgitas lavastaja ja kinnitas, et Ulfsaki Leedu kolleeg soovitas talle seda materjali uurida ning kuna tal endal polnud enam mingit ambitsiooni lavastada, siis soovitas ta seda uurida Toompere jr'il. "Materjal on suhteliselt otsekohene ja kohati robustne, aga see käib selle maailma ja temaatikaga kokku."

Küsimuse peale, kas temast võiks saada uus "Eesti hea lavastaja", vastas Hendrik Toompere jr, et paberite poolest on ta siiski näitleja ning jätkab näitlejana ka Eesti Draamateatris. "Lavastan siis, kui tekib idee või soov midagi öelda, aga mul ei ole kohustust lavastada."

"Kui päris ausalt öelda, siis see lavastajapreemia on kõige suurem tunnustus, mida ma olen kunagi saanud," tõdes Toompere jr ja kinnitas, et kuigi ka filmi jaoks ka meeletult tööd tehtud, siis lavastuse tohutu töömaht kaalub selle ikkagi üle.