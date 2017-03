Järje Hoidja auhinna saab kirjanik Reeli Reinaus

Auhind antakse eelmisel aastal ilmunud ja Tallinna Keskraamatukogus ka möödunud aastal enim loetud eesti laste- või noorteraamatu autorile. Kirjanik saab tänutäheks kingituseks Pelgulinna Gümnaasiumi 7.b klassi õpilase poolt raamatu ainetel valminud pildi.

"Verikambi" on Reeli Reinausi müstiline noorteromaan, kus neli keskkooliõpilast – Kirke, Joonas, Gustav ja Elina – eksivad metsas matkates ära. Pärast mahajäetud veskis öö veetmist avastavad nad, et miski pole enam endine. Vanad ja vaevatud jõud on üles äratatud ning ihuvad kättemaksu selle eest, mis saadeti korda aastasadu tagasi.

Tallinna Keskraamatukogu tunnustab laste ja noorte hulgas populaarseid Eesti autoreid juba kaheteistkümnendat aastat. Järje Hoidja auhinnaga tänatakse kirjanikku kui järjepidevuse hoidjat lastele ja noortele väärt lugemisvara pakkumisel. Viimati on auhinna saanud Ilmar Tomusk "Kriminaalne pangapresident. Kriminalistid on tagasi" (2016), Aino Pervik "Härra Tee ja Proua Kohvi" (2015), Piret Raud "Teistmoodi printsessilugude" (2014), Ilmar Tomusk "Kolmanda A kriminalistide" (2013) ja Heli Künnapas "Lõpupeo" (2012) eest.

Rahvusvahelist lasteraamatupäeva tähistatakse alates 1967. aastast Hans Christian Anderseni sünniaastapäeval, 2. aprillil. Iga kord on üks Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) osakond ka üleilmse tervitussõnumi ja postri autoriks. 2017. aastal on selleks Venemaa ja sõnumiks "Kasva koos raamatuga".