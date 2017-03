Otseülekanne kell 17: TMW jutt "Who killed genre?"

Olid ajad, mil rock oli päris rock ja pop oli päris pop. Tänapäeval on raske öelda, kus üks lõpeb ja teine algab. Artisti võib ühtaegu sildistada žanrimääratlustega nagu indie, R&B, kammerpop, urban, sündipop jne. Isegi mitmed TMW artistid valisid festivalile avaldust esitades oma profiili jaoks tosinaid stiililahterdusi. Kas nad kõik esindavad muusikalise risttolmlemise tulemust, mis muudab kindla žanri eelistamise või mitte sallimise aina raskemaks? Kas see on uue "rock vs pop" ajastu algus, mis vastandub otsustavalt 90ndate žanripalavikule, mil uusi stiile – või vähemalt nende nimetusi – tekkis nagu seeni pärast vihma? Millal ilmub järgmine vana hea Melody Makeri artikkel stiilis "50 viisi, kuidas indimehed Ühendkuningriigi popijurale vastu hakkavad". Kas night-bus või jersey club artistid on üldse kunagi eksisteerinud või olid need lihtsalt muusikakriitikute väljamõeldised, mida väidetavad skene esindajad ise põlgasid?

TMW pressipealik Ingrid Kohtla modereerib vestlust tunnustatud popkultuuri spetsialistide vahel. Mõtteid vahetavad kaheksa popkultuuri käsitleva raamatu autor Simon Reynolds, muusikakriitik ja endine akadeemik Kieron Tyler ning KEXP raadiojaam vanemprogrammijuht Kevin Cole.

Kõigile huvilistele avatud tasuta arutelud toimuvad 27. märtsist kuni 1. aprillini igal õhtul kell 17.00–18.00 TMW pop-up restoranis Arhitektuuri- ja disainigaleriis (Pärnu maantee 6) ning kl 18.30–19.30 kohvik-lokaalis Must Puudel (Müürivahe 20), kus laupäeval toimub vestlusring ka kell 15.30.

"TMW jutud" ajakava (tumedaga märgitud jutud kanname üle)

Neljapäev, 30. märts

17.00-18.00 Who killed genre? – TMW pop-up kohvik (Pärnu maantee 6)

18.30-19.30 Linnamõtlejad kapist välja! – Must Puudel (Müürivahe 20)

Reede, 31. märts

17.00-18.00 Mida Juku ei õpi... – TMW pop-up kohvik (Pärnu maantee 6)

18.30-19.30 Tanz mit Laibach – Must Puudel (Müürivahe 20)

Laupäev, 1. aprill

15.30-16.30 Astrid Swan: haigevoodist lavalaudadele – Must Puudel (Müürivahe 20)

17.00-18.00 24 Hour Party People (Amy Lamé ja Eesti poliitikud linnakultuurist) – TMW pop-up kohvik (Pärnu maantee 6)

18.30-19.30 Festival - olla või mitte olla? – Must Puudel (Müürivahe 20)

Täpsema kava ja vestlusringide kirjeldused leiab TMW kodulehelt.