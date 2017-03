Kunstihoones tuleb TÄIS NULL

Kolmandal TÄIS NULLil näeb Karl Saksa lavastust "Seisund ja disain", mida veel üsna hiljuti ka selle originaalruumis, Kanuti Gildi teatrisaalis, näha sai.

Lavastus auhinnati teatripäeval aasta parimaks tantsulavastuseks ning oli nomineeritud nii parima tantsulavastuse auhinnale kui ka etenduskunstide ühisauhinnale.

Nüüd kutsub TÄIS NULL Seisund ja disaini teatrimajast välja - uurimusele, mida me teeme ja kuidas me näeme, kui ruumikontekst lavastuse ümber on teine. Mis on käivitaja, milles seisneb uudishimu ja alastus. Millistes omavahelistes suhetes on ruumikontekst ning (publiku) vastuvõtu iseseisvus, tähelepanu- ja osalusaktiivsus, küsib Saks.

Karl Saks "Seisund ja disain / State and design" treiler from Kanuti Gildi SAAL on Vimeo.