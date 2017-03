Video. Sooritus #5: Urmas Vadi

Värskes videos räägib Urmas Vadi uskumatu, aga tõestisündinud loo, millist rolli – juhuse või saatuse tahtel – on tema elus mänginud keemia.

Urmas Vadi on kirjanik. Tema tuntumad ilmunud teosed on "Kirjad tädi Annele", "Tagasi Eestisse", "Kuidas me kõik reas niimoodi läheme". Hiljuti esitles ta oma uusimat raamatut "Neverland".

"Sooritus" on ajakirja Edasi esimene saade elava pildi vallas. Igas saates on üks külaline, kel palutakse meenutada üht oma senise elu ja/või loomingu meeldejäävamat sündmust, tipphetke. Mida ta ise tähtsustab?