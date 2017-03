Vanemuine andis kaks külalisetendust Kaunases

Vanemuise teater andis 29. ja 30. märtsil Kaunase Muusikateatris kaks külalisetendust - Tšaikovski ooperiga "Jevgeni Onegin" ja tantsulavastustega "Crossroads. Step into the Light".

Pjotr Tšaikovski ooperi "Jevengi Onegin" on lavastanud Dmitri Bertman (Ooperiteater Helikon, Moskva) ja selle muusikajuht ning dirigent on Paul Mägi. Poperi lavastusmeeskond, orkester ja trupp said 2014. aastal Eesti Teatriliidu preemia kunstiliselt .

18. märtsil Vanemuise väikeses majas esietendunud jazzlavastuse "Crossroads" lavastaja-koreograaf on Russell Adamson (Suurbritannia), steptantsulavastuse "Step into the Light" lavastaja aga Matthew James Jordan. Vanemuise balletijuhi Mare Tomminga sõnul võttis publik laval nähtu hästi vastu ning tagasiside saalist oli siiras ja positiivne. Mõlemad etendused mängiti täissaalidele.

Kaunase Muusikateater tuleb Vanemuisesse külalisetendusi andma juba 6. ja 7. mail. Eesti publikule mängitakse balletti "Notre Dame’i legend" (6.05) ja ooperit "Windsori lõbusad naised" (7.05).