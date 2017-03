Tristan Priimäe filmisoovitused: "Power Rangers", "Šuša", "Süütud"

Esiteks, TMW filmiprogrammi raames linastub laupäeval kinos Sõprus "Liberation Day" – film tuntud industriaalansambli Laibachi kontserdist Põhja-Koreas. Kolm tavapärast soovitust aga järgnevalt:

"Power Rangers", režissöör Dean Israelite



"Üle ootuste tugev. Mida oodata ühest suhteliselt kespärasel 80ndate sarjal põhinevast uuest superkangelaste filmist? Nagu neid oleks veel vähe. Aga sellele filmile tuleb õigete eeldustega läheneda. Ta on tegelikult lastefilm, mida saaks loomulikult väita enamiku Hollywoodi produktsiooni kohta, aga see on juba teine teema. See on selgelt teenager´itele suunatud: väga lihtne, isegi naiivne lugu, aga samas kõnetab minu arust. Väga õigeid punkte tabab," rääkis Priimägi.

"Šuša", režissöörid Aivar Valdre ja Lauri Lippmaa

"See räägib Valgevene omaaegsest riigipeast Stanislav Šuškevitšist, kes kirjutas alla Nõukogude Liidu laialisaatmise leppele ja SRÜ loomise paberitele koos Jeltsini ja Ukraina toonase esindajaga. Tegelikult see kanglase motiiv on päris hea, sest Šuša on selline tavaline kooserdav, natuke nagu kilekotimees naaberpüstakust, ebatõenäoline kangelane."

"Les innocentes" ("Süütud"), režissöör Anne Fontaine

"Prantsuse-poola koostööfilm, hakkab 1945. aasta novembris kui ilmneb, et kohalikus nunnakloostris on seitse rasedat nunna tänu sellele, et sealt käis üle Vene sõjavägi, kes vabastas Poola. Kuidas nunnad peavad hakkama saama selle lihalikkuse tungiga nende vaimsesse maailma?"