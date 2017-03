Priit Kuuse muusikakroonika: Eesti muusikud maailmas. Märts 2017

1.-11. III Läti Raadio koori kontserdireisil Hollandis antakse 9 kontserti, neli esimest koos orkestriga Sinfonietta Rīga, igal õhtul kavas ka Arvo Pärdi teoseid. Koori kunstilise juhi Sigvards Kļavaga vaheldumisi dirigeerib siin ka Kaspars Putniņš, tulnud Eesti Filharmoonia Kammerkoori pikalt reisilt Põhja-Ameerikasse. 1. III esinevad Läti koor ja orkester Rotterdami kuulsas kontserdimajas De Doelen, Arvo Pärdilt kavas „Cantus Benjamin Britteni mälestuseks“, „Nunc dimittis“ ja „Adam's Lament“, juhatab Kaspars Putniņš, kõlamas veel vaid šoti helilooja James MacMillani kantaat „Seitse viimast sõna...“ Järgmised kontserdid: 2. III Amsterdami Muziekgebouw (vt eelmine kava), 3. III Enschede muusikakeskus (vt 1. III), 4. III Groningeni De Oosterpoort (vt 1. III); alates 5. III Haagis a cappella kontserdid Sigvards Kļava käe all, autoriteks Pärdi kõrval Pēteris Vasks, Ériks Ešenvalds, Einojuhani Rautavaara, Valentin Silvestrov, Per Nørgård, 8. III Tilburgi kontserdisaalis, 9. III Heerlenis, 11. III viimane kontsert Amsterdami Muziekgebouw's Sigvards Kļavaga ning Pärdilt kavas „Da pacem Domine“, „Virgencita“ ja „Nunc dimittis“.

1. ja 23. III Mihhail Gerts dirigeerib 1. III Theater Hagenis Donizetti ooperit „Lucia di Lammermoor“ (lavastaja Thomas Weber-Schallauer, nimiosas Cristina Piccardi); 23. III juhatab Gerts Ingolstadti Gruusia Kammerorkestrit Saksamaal Ingolstadti linnateatri pidusaalis, kavas Arvo Pärdi „Summa“, J. MacMillani Klaverikontsert nr 2, solistiks Kotaro Fukuma, ning E. W. Korngoldi Sümfooniline serenaad op. 39.

1.-24. III Paavo Järvi jätkab 28. II Berliini Filharmoonia suures saalis alanud Jaapani Raadio NHK Sümfooniaorkestri Euroopa kontserdireisi 1. III Luxembourg'i Filharmoonias, 2. III Pariisi uues Filharmooniasaalis, 4. III Amsterdami Concertgebouw's, 6. III Londonis Royal Festival Hallis, 7. III Viini Konzerthausis ja 8. III Kölni Filharmoonias. Ettekandele tuuakse kolm erinevat kava, milles kõlavad Sibeliuse Viiulikontsert d-moll ja Mozarti Viiulikontsert nr 3 G-duur, solistiks Janine Jansen, Šostakovitši Sümfoonia nr 10, Takemitsu Requiem keelpillidele ja Mahleri Sümfoonia nr 6. 16.-18. III juhatab Järvi Roomas Santa Cecilia Rahvusliku Akadeemia orkestrit akadeemiasaalis, kavas Bartóki „Tantsusüit“ ja Viiulikontsert nr 2 (solistiks Leonidas Kavakos) ning Brahmsi Sümfoonia nr 2. Veel dirigeerib Paavo Järvi märtsis Frankfurti Raadio sümfooniaorkestrit 23. ja 24. III Alte Operis, siin kõlamas Tšaikovski Klaverikontsert nr 2, solistiks Yefim Bronfman, ning Bruckneri Sümfoonia d-moll.

1.-29. III Hando Nahkuri esinemised. Kõik selle kuu kaheksa esinemist USAs on seotud Dallase Christ Lutheran Churchi, CLC) koori ja vokaalsolistidega, kelle hulgas on Linda Kruger, Betsy Lintel, Fred Hosey, Don Rowland.

2.-4. III Arvo Pärdi ettekandeid. 2. III Oslo Filharmooniaorkestri õhtul Norras kõlab „Fratres“, juhatab Stefan Solyom, samal päeval ka Londonis kammerkoorilt Ad Libitum „The Woman with the ...“ Julian Collingsi juhatusel. 3. III kontserdid: Saksamaal Kasseli Waldorfi-koolis „Peegel peeglis“, „Fratres“ ja „Scala cromatica“; Brüsseli Planetariumis „Nunc dimittis“ (Flaami Raadio koor, dir. Stéphane Denève). 4. III UK-s Newburys kavas „21st Century Man“ laulab The Cecilian Consort „Magnificati“, juhatab Janet Coxwell; USAs Waltoni keskuses Fayetteville'is (AR) kõlab „Fratres“ Paul Haasi juhatusel; Austraalias Sydneys St. Mary katedraalis toob Thomas Wilson publiku ette Pärdi „Passio“, kordus samas 10. III, kaastegev ansambel Omega.

2.-5. III Taavi Kerikmäe, Tarmo Johannes ja Ekke Västrik Hollandis festivalil „Cross-Linx“, mille kontserdid leiavad aset Eindhovenis,Groningenis, Rotterdamis ja Amsterdamis. Kavas Ekke Västriku „Can't I“, „Meanwhile“, „Origami“ ja „OK then“, Peter Ablinger ning John Cage.

2. ja 17. III Alfia Kamalova laulab Saksamaal Gelsenkircheni Muusikateatris Katja osa M. Weinbergi ooperis „Reisija“ („Die Passagierin“), see on Gabriele Rechi lavastus, dirigent Valtteri Rauhalammi.

3. III Kristiina Poska dirigeerib Saksamaal Jena Filharmooniaorkestrit, kavas „Alte und neue Welten“ Barberi Sümfoonia nr 1, Stravinski Viiulikontsert (solist Marius Sima), Dvořáki Sümfoonia nr 9, kontsert Jena Volkshausis.

3.-28. III Katrin Targo esinemised. 3., 13. ja 16. III etteasted koos Wiener Residenzorchesteriga Palais Auerspergis, esiviiuldajaiks Alan Vizvary ja Daniel Auner; 11. ja 25. III Mozarti Reekviemi solistina Viini Karlskirches koos Orchester 1756-ga, dirigentideks Martin-Jaques Garand ja Konstantin Hiller; 17. III muuseumi

taasavamine Klosterneuburgis, Katrin Targo laulab osa „Alleluia“ Mozarti teosest „Exsultate, jubilate“ ja Mozarti „Dan un bois“, klaveril Anna An, ülekanne ORF Niederösterreichis; 21. III laulab ta taas Tatjana osas Tšaikovski „Jevgeni Onegini“ etendusel Plzeňi Teatris Tšehhias, nimiosaliseks Jiří Brückler; 26. III solistina Viini Augustinerkirches Dvořáki Missa D-duur ettekandel; 23. ja 28. III privaatkontserdid.

4. III Hong Kong Arts Festivalil astuvad kahe kontserdiga hiina Nan Liani aias üles kontratenor Ka Bo Chan ja kitarrist Kristo Käo. Päevases kavas on Monteverdi Dowland, Purcell, Händel, Kapsberger ja Castaldi, õhtuses kavas Arvo Pärdi „Vater unser“, Artur Kapi ja Kuldar Singi vokaalpalad, René Eespere ja Lauri Jõelehe kitarri- ja theorbiteosed, samuti Schubert, Mendelssohn, Brahms.

4.-8. III Austraalias Sydney Ooperimajas korraldataval 5. naisheliloojate festivalil „All About Women“ mängib Ensemble Offspring ka Tatjana Kozlova-Johannese teost „Horisontaalid“ 4. ja 5. III ooperimaja Utzon Roomis ning pärast veel 8. III Melbourne'i Recital Centre'i naistepäevakontserdil.

4.-31. III Hendrik Vestmann dirigeerib Oldenburgi Riiklikus teatris Wagneri „Reini kulla“ etendusi 4., 10., 19. ja 30. III (esietendus toimus 4. II), lavastajaks Paul Eszterhazy, Wotani osas Daniel Moon. Samas on tal Bizet' „Carmeni“ etendused Berliini Koomilises Ooperis ning Mozarti „Così fan tutte“ õhtu Mannheimi Rahvusteatris.

5.-6. III Arvo Pärdi teoste ettekandeid. 5. III toimuvad kõik kolm ettekannet USAs: Floridas Tallahassee's kõlab „Fratres“, esitavad Simone Porter (viiul) ja Armen Guzelimian (klaver); Musica Viva NY laulab „Nunc dimittist“, juhatab Alejandro Hernandez-Valdez, kontserdipaik New Yorkis All Souls Church; Beaufort'i kunstikeskuses (SC) esitavad „Mozart-Adagio“ Jeewon Park (klaver), Tessa Lark (viiul), Edward Arron (tšello), korrates kava 16. III Columbia Museum of Art'is (SC). 6. III Baleaari saarte konservatooriumis Palmas (Hispaania) on ettekandel „Stabat Mater“, „L'abbé Agathon“ ja „Silouan's Song“, laulab Studium Aureum, juhatab Carlos Ponseti. Kontsert läheb pealkirja all „21. sajandi müstika“.

5. ja 12. III Kristjan Järvi esinemised MDR Leipzigi Raadio sümfooniaorkestriga Kurt Weilli festivalil Dessau Anhaltisches Theateris. 5. III on ettekandel Weilli oratoorium „Die Verheissung“ (kaastegev MDR-i koor) ja 12. III Weilli muusikal „Johnny Johnnson“ Gene Pritskeri seades uue pealkirjaga „Brave Soldat Johnny“ Bernhard Bettermanni lavastuses.

5.-12. III Külli Tominga esinemised. 5. III Milanos Spazio Teatro 89-s laulab Külli Tomingas Fanny Mendelssohni ning Tšaikovski laule ja romansse, klaveril Tatjana Larionova, kes samas esitab ka mõlema helilooja tsüklid „Aastaajad“. 11. ja 12. III laulab Külli Lola osas Mascagni ooperi „Talupoja au“ kontsertetendustel, mis leiavad aset Milano eeslinnades Cinisellos Villa Ghirlandas ja Sestos Teatrino Villa Viscontis, klaveril Yuka Gohda, kaastegev koor Bel-Canto-In-Coro. Ettekanded toimuvad 5. sarjas „Invito all'Opera“ ja solistideks on läinud aasta konkursi „A Ruoli d'Opera“ võitjad või laureaaadid.

7. III Sitsiilias Palermo Teatro Massimos esitavad teatri orkester ja koor Gabriele Ferro käe all Arvo Pärdi „Greater Antiphons“ Itaalia esiettekandes ning „Da pacem Domine“.

7.-11. III EMTA klaverikvartett, koosseisus Maarja Helen Oserov (viiul), Merike Heidelberg (vioola), Valle-Rasmus Roots (tšello) ja Auli Lonks (klaver), esindab EMTA-t 11. rahvusvahelisel Euroopa muusikakõrgkoolide festivalil Portugalis Harmos, kavas ka Erkki-Sven Tüüri „Arhitektoonika VII“ ja Eduard Tubina Klaverikvartett cis-moll, samuti Schumanni Klaverikvartett Es-duur ja F. Bridge'i Fantaasia fis-moll.

9. III Pavel Haas Quartet Tšehhiast mängib Saksamaal Dortmundi kontserdimajas Arvo Pärdi „Fratrest“. Uppsala kontserdi- ja kongressimajas Rootsis mängib Uppsala Kammerorkester Pärdi „Kui Bach oleks mesilasi...“, juhatab Stefan Klingele.

10. III Peterburi Jaani kirikus annab kontserdi ansambel Rüüt, kavas eesti traditsioonilise muusika ja regilaulu arranžeeringud.

11.-17. III Maarja Nuudi esinemised. 11. III astub ta üles Prantsusmaal Nantes'is toimuval festivalil „Eurofonic“, mida korraldab muusika- ja kunstikeskus Stereolux

Ré (Créations musicales et numériques). 14. III on tema kontsert Šveitsis Zürichi kultuurikeskuses ja klubis „Exil“, 15. III samuti Šveitsis (nüüd koos Hendrik Kaljujärvega) Berni Turnhalles, kus esinejaid kutsub ja korraldab jazzipõhine ühendus 'bee flat'. 17. III on Maarja taas koos Hendrik Kaljujärvega Prantsusmaal, Marseille's, 13. maailmamuusika ja jazzi foorumil „Babel med Music“, kus nende kava on pealkirjastatud kui „Electro-acustic nu-folk from the shores of Baltic“.

12. III USAs Seattle'is (WA) on ettekandel Arvo Pärdi „Berliini missa“, kontserdipaigaks Trinity Parish Episcopal Church, laulab Seattle Bach Choir, juhatab Anne Lyman. Pärdi see teos kõlab samal päeval ka Oslos, lisaks veel „Magnificat“, ettekandjaks Kor-i-Oslo koos keelpillidega, juhatab Tom Wiklund. Selles kavas nimetuse all „Klangen fra Estland“ esitatakse veel Urmas Sisaski neli laulu hümnitsüklist „Gloria Patri“, kontserdipaigaks Torshov kirke.

12. ja 18. III Ain Anger laulab Berliinis Deutsche Operi etenduses Wagneri „Tannhäuserist“ maakrahv Hermanni osas, nimiosaliseks sh Peter Seiffert, dirigeerib Donald Runnicles, lavastanud Kirsten Harms.

13. III Peterburi Jaani kirikus toimub Georg Otsa mälestusele pühendatud kontsert, kavas filmimuusikat, aariaid ja laule, esinevad lauljad Maris Liloson ja René Soom, klaveril Siim Selis.

14. III Ensemble Mosaik annab Berliinis BKA-Theateris kontserdi „Unerhörte Musik“, mille kavas on ka Helena Tulve teos „stream 2“. Ülejäänud kavaosas on samuti vaid naisheliloojad.

15. III Risto Joost juhatab Soomes Jyväskylä Sinfoniat, Jyväskylä Teatrimajas esitamisel Erkki-Sven Tüüri „Passion“ ja „Illusion“, veel on kavas Prokofjevi II viiulikontsert, solistiks Alexandra Conunova, ja Haydni Sümfoonia nr 104.

15. III Taas kõlab Arvo Pärdi muusika Amsterdami Muziekgebouw' suures saalis: Dudok Kwartet Amsterdamist mängib „Fratrest“.

15.-16. III Kymi Sinfonietta ees Soomes dirigeerib Olari Elts, solistiks Kalle Randalu, kavas Brahmsi II klaverikontsert ja Dvořáki VIII sümfoonia. Mõlemad kontserdid Kuusankoskitalos.

15. III Kuopio Linnaorkester esitab kava „Georg Ots – elu, armastan sind“ Georg Otsa lauldud lauludest Soomes Kiuruvesil, juhatab Petri Juutilainen, solist Gabriel Suovanen. Eesti muusikast on kavas Valter Ojakääru „Kaluri laul“ ning Raimond Valgre „Saaremaa valss“. 16. III kordub kava Iisalmi kultuurikeskuses.

15.-31. III Kristiina Poska teeb debüüdi Norra Rahvusooperis Oslos, juhatades märtsis neli etendust (15., 23., 29. ja 31. III, aprillis veel 2 etendust) Bizet' ooperi „Carmen“ uuslavastusest, mille teeb Calixto Bieito. Nimiosas laulab itaallanna Alessandra Volpe.

16. III Festivalil „Folk & World Music Nordic Showcase“ Rootsis Helsingborgis Dunkersi kultuurihoone saalis on ettekandel Mirjam Tally muusikat, mida esitavad helilooja elektroonikal koos laulja Meelika Hainsooga duetis Unejõgi. Rootsis Malmö kunstigalerii Inter Arts Centre'is nüüdismuusika seminari „Interference #4“ kontserdil on 16. III kavas Mirjam Tally teos „In the bottomless hollow of the winter sky“, mängib Halla Steinunn Stefánsdóttir barokkviiulil koos elektroonikaga.

16.-24. III Londoni Kuninglikus Ooperis on suurel laval inglise koreograafi Christopher Wheeldoni 25 minutit kestev ballett „After the Rain“ (2005) kaheksa etendusega Arvo Pärdi „Tabula rasa“ ja „Peegel peeglis“ 'eleegilisele muusikale' (kavalehelt). See on keskmine vaatus erinevate koreograafide kolmeosalisest lühiballettide õhtust. Mängib Londoni Kuningliku ooperimaja orkester Koen Kesselsi juhatusel, orkestri kontsertmeistriks Sergei Levitin. Balleti soliste on kolm koosseisu, 16. III õhtul tantsivad Marianela Nuñez, Thiago Soares, Claire Calvert, Nicol Edmonds, Itziar Mendizabar ja Ryoichi Hirano. „After the Rain“ esietendus 2005. aastal, looduna New York City Ballet'le George Balanchine'i mälestusprogrammi jaoks. Lühiballett koosneb kahest osast, millest esimene on seade kolmele paarile, teine osa, mis on eriti populaarseks saanud, on pas de deux („Peegel peeglis“).

17.-18. III Arvo Pärdi suurteos „Kanon pokajanen“ tuleb ettekandele Hollandis Haagi Lutherse Kerkis, laulab kammerkoor Kwintessens, juhatab Raoul Boesten. Kontserdikava pealkirjaks on „Rond the Kanon pokajanen“. Neil kahel päeval esitavad Pärdi „Te Deumi“ Amsterdami Dominicuskerkis ja Zuiderkerkis Studentenkoor Amsterdam ja keelpilliorkester Lundi Bleu, juhatab Servaas Schreuders, kõrval vaid Mozarti Missa c-moll.

17.-19. III Anu Tali dirigeerib järjekordselt kontserte oma Sarasota Orkestri ees USAs, kava pealkirjaks „Titaan“: Bernsteini avamäng „Candide“, Tšaikovski „Variatsioonid rokoo teemale“, solistiks flüügelhornil Sergei Nakarjakov, Mahleri Sümfoonia nr 1 „Titaan“. Kontserdid Bradentonis (17. III) ja Sarasotas Van Weseli keskuses.

18. III Rootsis Västeråsi kontserdimajas tuleb etttekandele Mirjam Tally

teos „Structures“, mängib Jesper Nielsen elektrikitarril.

18. ja 19. III Arvo Pärdi muusika ettekandeid. 18. III: Prantsusmaal, Saint-Brieuc'i Püha Theresa kirikus on kavas „Da pacem Domine“, esitajaiks Saint-Brieuci vokaalansambel ja Instrumental Cantabile. Bremeni Immanuel-Kapelles Saksamaal esitab Duo Fandante „Fratrest“. USAs Shaker Heightsi (OH) Kristuse kirikus mängib Impreza Trio „Mozart-Adagio“. 19. III: Püha Markuse kirikus Münchenis esitavad Markus-Orchester ja Markus-Chor „De profundist“, juhatab Michael Roth. Saksamaal Raesfeldi lossis mängib viiuldaja Nachiko Ueno „Estländerit“. USAs Cincinnati (OH) Christ Church Cathedralis on ettekandel „Passio“, esitajaiks Collegium Cincinnati, juhatab Christopher Eanes.

19.-23. III Suurupi naiskoor Meretule väärib hõbediplomi Hispaanias koorikonkursil „Golden Voices of Montserrat“, mis toimub Lloret del Mar'i linnas. Koori dirigendiks on Elen Ilves, konkursil osaleb koore kokku seitsmest riigist.

20. III Gidon Kremer ja Kremerata Baltica on oma juubeliturneel Mehhikos Santiago de Querétaro kongressikeskuses, nende kavas on ka Arvo Pärdi „Passacaglia“.

20.-22. III Ansambel Vox Clamantis on Jaan-Eik Tulve juhatusel kutsutud Poolas Gdynias toimuvale vokaalfestivalile „Muzyka XXL“. 22. III ainsa kontserdi eel annab Jaan-Eik Tulve gregooriuse laulu interpreteerimise ja dirigeerimise meistrikursuse Gdynia Filmikeskuse Morskie Oko saalis ning 21. ja 22. III samasuguse kursuse Gdański Muusikaakadeemia Senati saalis. Kontserdil Gdański Frantsiskaanide kirikus Jaan-Eik Tulve dirigeerimisel on ettekandel näiteid gregooriuse laulu eri tüüpidest, nende vahel heliloojate oopused, alustuseks M. Duruflé „Ubi caritas“, seejärel Arvo Pärdi „Ode VI“ suurtsüklist „Kanon pokajanen“, Cyrillus Kreegi „Psalm 141“, Pärdi „Morning Star“, „I Am the True Wine“ ja „The Deer's Cry“, Kreegi „Psalm 121“, Helena Tulve „Ole tervitatud, Maarja“ ja Tõnis Kaumanni (kes ise ka ansamblis kaasa laulab) „Ave Maria“.

21. III Mihkel Kütson juhatab oma koduteatris Theater Krefeld und Mönchengladbach Verdi „Maskiballi“ etendust, lavastuse on teinud Andreas Baesler.

21. III UK-s Skiptoni Linnahallis kõlab Arvo Pärdi „The Deer's Cry“, laulab koor The Clerkes of All Saints Toby Wardmani juhatusel.

21.III Andreas Lend esineb tšellokontserdiga Türgis, Ankara kaasaegse kunsti keskuses koos türgi pianisti Hande Talkiciga. Kavas Özkan Manavi „Three Turkish Folksongs“, Arvo Pärdi „Fratres“, Heino Elleri Prelüüd g-moll, Beethoveni Tšellosonaat C-duur ja Brahmsi Tšellosonaat e-moll.

22. III Londoni kirikus St. Bartholomew-the-Great on ettekandel Arvo Pärdi „Passio“, esitavad Royal Holloway koor ning kirikukoori solistid ja Brandenburg Sinfonia, juhatab Rupert Gough; kontsert küünlavalgel.

22. III Koit Soasepal on Tšaikovski „Jevgeni Onegini“ etendus Soome Rahvusooperis Helsinkis, ta laulab Gremini osas, dirigendiks Mihhail Agrest Peterburi Maria Teatrist.

22. III Mikk Murdvee juhatab Turu Filharmooniaorkestri lastekontserdi kava „Ammuu“ (kaks kontserti). Kava kordub samas 23. ja 24. III.

23. III Klaveriduo Lauri ja Piret Väinmaa annab kontserdi Peterburi Jaani kirikus, ettekandel Schuberti Fantaasia f-moll, Massenet' „Aastaring“ ning Brahmsi Sonaat kahele klaverile f-moll op. 34b.

23. III Mirjam Tally teos „Winter Island“ (II osa) kõlab Rootsi kaasaegse muusika kevadfestivalil Svensk Musikvår, esitajaks Aniarakvartetten, kontsert Stockholmi teatrimajas Folkoperan.

23. III Tuulikki Bartosik esineb koos Rootsi viiuldaja Sara Ediniga Haninge kultuurimajas Stockholmis.

23.-25. III Arvo Volmer juhatab kolme kontserti São Paulo Riikliku Sümfooniaorkestriga (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OSESP) Brasiilias, lisaks avalik proov 23. III hommikul kontserdisaalis. Ettekandel on Mozarti „Maurerische Trauermusik“ KV 477, Arvo Pärdi Sümfoonia nr 3 ning Rahmaninovi Klaverikontsert nr 2, kus solistiks Kirill Gerstein, kontserdid toimuvad Sala São Paulo's.

24. III Arvo Pärdi loomingu ettekandeid. USAs Phoenixi (AZ) Symphony Hallis esitab Arvo Pärdi (AZ) teost „In principio“ Phoenix Symphony ja Symphony Chorus Tito Muñozi juhatusel, kava kordus 25. III. Berliini Kontserdimajas mängib Berliini Raadio sümfooniaorkester Vladimir Jurowski käe all Sümfoonia nr 4. Otseülekanne programmis Deutschlandradio Kultur, kava kordub kontserdimajas 25. III. Kremerata Baltica on jõudnud oma juubeliturneel Inglismaale: Manchesteri Bridgewater Hallis kõlab 24. III Pärdi „Passacaglia“ Gidon Kremeriga solistina, 26. III mängb Kremerata „Fratrest“ Edinburghi Usher Hallis. Ka Belgias Kortrijki Conservatoriumpleinis on ettekandel „Fratres“, mängivad Kacper Nowak tšellol ja Elodie Vignon klaveril. Lõuna-Koreas Bucheoni Citizen Hallis laulab Bucheon Civic Chorale sarjas „Great Composers“ pika kava Pärdi muusikast: „Beatus Petronius“, „Cantate Domino canticum novum“, „De profundis“, „I Am the True Vine“, „Memento. Ode VII“ („Kanon pokajanenist“), „Missa syllabica“, „Solfedžo“ ning „Which Was the Son of ...“, juhatab Ick Hyun Cho. USAs Fullertoni kunstikeskuses (CA) laulab California State University Singers koos Concert Choiriga „Nunc dimittist“. Barcelonas Pau Casalsi saalis mängib Kataloonia Rahvuslik Barcelona sümfooniaorkester Sümfooniat nr 4, juhatab Steven Schick. Kava kordub 26. III. USAs Santa Cruzi (CA) Civic Auditoriumis on ettekandel „Fratres“, koos Santa Cruz Symphonyga esitab selle tšellol Oliver Herbert, dirigeerib Daniel Stewart.

24.-25. III Folkansambli Trad.Attack! kontserdid Rootsis ja Norras, esinemispaigad 24. III Stockholmi Stallet, 25. III Oslo Riksscenen.

25. ja 29. III Annely Peebo laulab Viini Volksoperis A. Catalani ooperis „La Wally“ Afra osas. Dirigeerib Marc Piollet, lavastajaks Aron Stiehl.

26. III Jaapanis Nagoyas Aichi prefektuuri kunstiteatris toimub kontsert Eesti koorimuusikast. Seda laulab Tohkai meeskoor Ants Sootsi ja Ryosuke Karahasi juhatusel, autoriteks Veljo Tormis, Ester Mägi, Mariliis Valkonen, Andres Lemba, Rein Rannap, Galina Grigorjeva ja Pärt Uusberg.

26. III Arvo Pärdi esitusi. Poolas Wrocławis, kontserdipaigaks Narodowe Forum Muzyki, on kavas „Passio“, juhatab Agnieszka Franków-Żelazny, esitavad Rahvusliku Muusikafoorumi koor ja Wrocławi Filharmooniaorkestri muusikud.

Brittide kuulus The Tallis Scholars Peter Phillipsi juhatusel on taas reisil ja Pärdi muusika kaasas. 26. III esinetakse USAs St. Louisi (MO) Cathedral Basilicas: „Bogoroditse Djevo“, „Magnificat“ ja „Nunc dimittis“, kava nimeks „Metamorphosis“, 29. III esinetakse Atlantas (GA) Buckheadis United Methodist Churchis, kus kavas kaks viimatinimetatud teost. „Magnificati“ laulab 26. III ka Norras Fredrikstadis Borg Domkor, juhatab Tore Erik Mohn, ning „Magnificati“ esitab samal päeval veel USAs Los Angelese (CA) Westwood Presbyterian Churchis Westwood Master Choir, juhatab Maria Newman. 27. III on USAs West Palm Beachis Kravis Center'is kavas „Bogoroditse Djevo“, laulab kammerkoor Orfeón Pamplonés.

30. III USAs New Music Miami ISCM Festivalil tuleb ettekandele Helena Tulve teos

„Und von liehte vinster“, mille esitavad fagotist Martin Kuuskmann ja Amernet String Quartet. Kava algab Tõnu Kõrvitsa palaga „Laul kaugele sõbrale“, Kuuskmann esitab veel Olaf Bergi pala „Vertigo“. Kontserdipaigaks on Miami Beach Urban Studios. Tund enne kontserti vestlus Martin Kuuskmanniga.

30. III Annaliisa Pillak ja Roland Liiv on solistideks Kaunase Muusikateatris Leedus: Pillak laulab Larina osas ja Liiv Lenskina Dmitri Bermani lavastuses, dirigent on Paul Mägi; Eesti lauljatest teevad kaasa veel Filipjevnana Valentina Kremen, Greminina Märt Jakobson, Zaretski osas Simo Breede ja Triquet-'na Aivar Kaseste.

30.-31. III Pariisis Louis Vuttoni fondi saalis esineb kahe pühendusõhtuga Arvo Pärdile („Hommage à Arvo Pärt“) Kremerata Baltica, solistideks viiuldajad Gidon Kremer ja Tatjana Grindenko, klaveril Reinut Tepp, dirigeerib Martynas Stakionis. Ettekandel on Arvo Pärdi teosed „Tabula rasa“, „Fratres“, „Passacaglia“ ning „Greater Antiphons“ (Prantsusmaa esiettekandes). Kontserdid kuuluvad orkestri 20. aastapäeva sarja, märkides ühtlasi ka Gidon Kremeri 70. sünnipäeva, mis möödus 27. veebruaril. USAs Racine'i (WI) First Presbyterian Churchis on ettekandel Arvo Pärdi „Stabat Mater“, esitajaiks kolm lauljat ja kolm instrumentalisti (Belle Ensemble) Fumi Nakayama juhatusel. Itaalias Macerata Teatro Lauro Rossis esitab Form Ensamble Stefano Pecci juhatusel Pärdi teosed „Cantus in Memory of Benjamin Britten“, „Silouan's Song“, „Orient & Occident“ ja „Festina lente“. Kontsert Macerata Opera Festivali programmis sarjas „Rassegna di Nuova Musica“.

31. III Irina Zahharenkova õpetab ja esineb Helsinkis Sibeliuse Akadeemia kammermuusikakursustel.