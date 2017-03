Koolon. Helen Tammemäe: Müürileht tekkis tundest, et midagi on puudu

Müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäe sõnas "Koolonis", et ta proovib võimalikult vähe meediat tarbida. "Sellesse, mida ma loen, proovin seejuures süveneda," ütles ta ja kinnitas, et kuigi tal peatoimetajana on justkui kohustus olla kursis sellega, mis toimub eri sektorites, siis ta on muutunud isekamaks. "Ma enam ei loe asju, mis mind enam ei huvita, ma süvenen pigem nendesse asjadesse, mis huvi pakuvad."

"Mul on väga tihti küllastumus igasugusest infost," tõdes Tammemäe.

Tema jaoks on kohati hämmastav, kui palju inimesed jõuavad talle päeva jooksul meile saata. "Võib-olla see on minu enda probleem, sest ma tunnen kohustust vastata kõikidele kirjadele ja kui keegi Facebookis mingi lingi saadab, siis ma pean selle ikka läbi lugema."

Mingil hetkel lülitas ta lihtsalt Facebooki välja. "See oli ilus aeg mu elus, kuhu ma tahaksin tagasi jõuda, aga kahjuks me oleme nii läbi imbunud sotsiaalmeediast, et tihti on kooli ja tööga seonduvalt tunne, et ei saagi sealt eemal olla."

Tammemäe sõnul on äärmiselt keeruline infovoogu kiirelt läbi lastes mõista, mis on tõde ja mis mitte. "Ma ei saa välja lülitada mingeid asju, sest kui ma tean, et ma ei kavatse süveneda mingisse teemasse, siis mulle tulevad sotsiaalmeediasse jooksvalt ainult emotsionaalsed plahvatused."

Helen Tammemäe tõi veel välja, et Müürileht tekkis kunagi suhteliselt tühjale kohale.

"Leht tekkis tundest, et midagi on puudu, aga olud on viimase kümne aastaga muutunud," nentis ta ja lisas, et praegusel hetkel on ta positiivselt üllatunud Vikerkaares.

"Ma olen käinud välismaal ja vaadanud sellise pilguga, aga ei olegi leidnud Müürilehele tasuta lehtede seast analoogi."

Salvestatud Tallinnas, varakevadel 2017

