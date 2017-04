Ugala teatrimaja läheb jälle remonti, uut maja on oodata 2020. aastaks

Kauaoodatud renoveerimistööd Ugala teatrimajas jõudis küll mõned nädalad tagasi lõpule ja teatripere on end sinna sisse seadnud, kuid teatri juhtkond jõudis otsusele, et tehtud värskenduskuur ei vasta ootustele ja tuleb uuesti alustada.

Teatrijuhi Kristiina Alliksaare sõnul on küll uus Ugala maja igati sümpaatne ja otseselt etteheiteid ei olegi, aga midagi on lihtsalt valesti. "Nii mina kui ka mitu teist teatri töötajat on tõdenud, et majas ringi käies on lihtsalt hinges selline tunne, et midagi on imelikku," kinnitas Alliksaar ja selgitas, et sellest tundest vabanemiseks tuleb uuesti alustada. "See tähendab, et nüüd läheb maja kogu ulatuses lammutusse ja hakkame kivi-kivi haaval teatrit uuesti üles ehitama."

Ka korduvalt tähelepanu saanud tipptasemel helisüsteem, mis värskelt renoveeritud Ugala teatrisse paigutati, läheb utiliseerimisse. "Esimesed kriitikanooled, mis remondijärgselt meie suunas tulnud on, käisid just meie madalate ambitsioonide suunas - mismõttes Euroopa parim helisüsteem, kus on kõrge lend ja aated, Ugalalt ootaks ikkagi maailma tipptaset," tõdes Ugala loominguline juht Ott Aardam. "Uue maja helitehnika orienteeruvaks maksumuseks on 12 miljonit eurot ning siis paitab Ugala kogu maailmas silma, sellist helisüsteemi pole kusagil mujal."

Uus maja saab Alliksaare kinnitusel olema moodne meelelahutuskeskus, kus lisaks teatrile saab olema ka teatri ajalugu käsitlev muuseum, kinosaal, miniloomaaed ja kui jõutakse kokkuleppele, siis ka veepark. "Sellisel juhul saaks anda etendusi ka vees, mis oleks kodumaisel teatrimaastikul midagi täiesti uut."

Küsimusele, kuhu kolib teater uue remondi ajaks, ei osanud teatri juhtkond veel täpselt vastata. "Käivad läbirääkimised, et võib-olla kolime siis üldse mõneks ajaks Vanemuise sooja tiiva alla, neil on hea suur maja ja peaksime ära mahtuma küll," sõnas näitleja Luule Komissarov ja rääkis, et tänu sellele saabki ehk mõneks ajaks siis Viljandi tolmu jalgadelt pühkida. Seni, kuni konkreetset kokkulepet ei ole, mängitakse plaanitud etendused ära vabas õhus Viljandi tänavatel. Tuleb silma lahti hoida ja jälgida, sest teatri juhi Kristiina Alliksaare sõnul võivad etendused toimuda kus iganes.

Aprilli esimesel nädalavahetusel peetakse Ugala praeguses majas viimased hüvastijätupeod ning lammutustööd algavad 3. aprillist. Sama päeva hommikul kell 10 saab on kõigil soovijatel võimalik senises majas ringkäik teha ning hüvasti jätta. Lilli palub teatri juhtkond inimestel mitte tuua.

Uue maja valmimistähtajaks on 10. märts 2020. aastal. Ehitustööde maksumuseks on 150 miljonit eurot.

NB! Kõik, mis selles loos ei ole tõde, on kindlasti nali.