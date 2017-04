Bob Dylan võttis vastu Nobeli kirjanduspreemia

Maimu Bergi möödunud aasta lõpul ilmunud novellikogu "Hitler Mustjalas" kandideeris Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosaauhinnale. Paraku sai selle auhinna üks teine novellikogu – Mait Vaigu "Meeleparanduseta". Kuid see ei tähenda, et Berg oleks kehvem. Need on üldse nii erinevad raamatud, et asjatu oleks võrrelda, nii et las jääda.