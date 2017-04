Rein Taagepera: eesti keele püsimine on praeguse noore sugupõlve küsimus

Emeriitprofessor Rein Taagepera tõdes saates "Hommik Anuga", et 25 aastaga, mis Eesti on taasiseseisvunud olnud, on küllalt palju kunagisest vabariigist jõutud taastada, kuid palju tööd on veel ees. "Hoolivust on vaja tõsta ning optimismist on vajaka, sest liiga tihti ma kuulen, kuidas öeldakse, et ega see nii ei jää ning halvad ajad tulevad tagasi."

Taagepera sõnul on võimalik, et meie kultuur ja keel on vaikselt lahustumas. "Ma sooviksin, et ei kaotataks eesti keelt kogemata tänu arusaamale, mis oli kunagi paljudel pagulasperedel," nentis ta ja lisas, et need pered ei pannud rõhku eesti keelele, sest nad arvasid, et laps omandab emakeele osmoosi kaudu, sest tal on eesti vanemad. "Praegu on olukord, kus inglise keel tungib peale nii nagu vene keel kunagi ei suutnud, sest vene keelt suruti peale ja tuli vastuseis."

"Ma ütleksin, et eesti keele püsimine ei ole mitte tulevaste sugupõlvede küsimus, vaid see on praeguse noore sugupõlve küsimus, kui nemad hoiavad, siis tuleb tasakaal," selgitas ta ja kinnitas, et kui praegune põlv laseb eesti keele kaduda, siis saavad järgnevad põlved neid ainult hurjutada.