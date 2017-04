Klassikaraadio sünnipäevaõhtut alustas Erkki-Sven Tüüri plaadiesitlus

Mitu tundi kestnud sünnipäevakontsert kandis pealkirja "Klassikaraadio nüüdismuusika õhtu" ning jõudis Klassikaraadios ka otse-eetrisse. Plaadiesitluse korrraldasid Tallinn Music Week koos Klassikaraadioga.

Soome maineka plaadifirma Ondine uus CD on autoriplaat Erkki-Sven Tüüri orkestriteostega, millele on salvestatud kaks instrumentaalkontserti ja üks orkestripoeem. Need on Soome Raadio tellimusel valminud klarnetikontsert "Peregrinus ecstaticus" ("Ekstaatiline palverändur", 2013), solistiks Christoffer Sundqvistig; Belgia Raadio orkestri tellitud poeem "Le poids des vies non vécues" ("Elamata jäänud elude paine", 2014) ning kaksikkontsert viiulile ja klarnetile orkestriga "Noesis" (2005), kus soleerivad Pekka Kuusisto ja Christoffer Sundqvist.

Tüüri teosed on plaadile salvestanud Soome Raadio sümfooniaorkester peadirigent Hannu Lintu juhatusel.

Nüüdne esitlus leidis aset Tallinnas Mustpeade Maja kaunis ja väärikas Vennaste saalis. Vestlust juhtis noor helilooja Liisa Hirsch, sõna said helilooja Erkki-Sven Tüür ise ning spetsiaalselt Tallinna kutsutud Soome nimekamaid klarnetiste, raadioorkestri klarnetirühma kontsertmeister Christoffer Sundqvist. Mäletatavasti käis Christoffer Sundqvist ka Tallinnas Tüüri teose Eesti esiettekannet mängimas.

Vestluse vahehetkedel kuulati katkendeid uuelt plaadilt, kus on salves tõeliselt haaravad meistriteosed.

Esitluse vestlusring toimus inglise keeles ning kujunes muusika loomise ning ettekandmise suuremate ning ka väikeste probleemide huvitavaks avamiseks. Liisa Hirsch suutis vestluspartneritelt välja meelitada palju põnevaid vaatenurki.

Kõik kolm tippmuusikut inspireerisid vastastikku üksteist, Tüür avad vestluse peategelasena oma arvamusi, suhtumisi ja tõekspidamisi. Siit võis nimekas soome klarnetikunstnik saada uusi ideid Tüüri teose edasistekski ettekanneteks. Olen Erkki-Sveni kuulnud rääkimas niisugustel vestlustel ka väljaspool Eestit ning ta on ennast ja kogu meie muusikakultuuri alati väga kaasahaaravalt ja väärikalt esindanud.

Kas kolme muusiku vestlus ka salvestati, pole hetkel veel teada. Uus plaat oli müügil juba ka Mustpeade Maja Valge saali fuajees aset võtnud muusikalettidel kogu pika Klassikaraadio õhtu jooksul.