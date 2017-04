Otseülekanne kolmapäeval: klassikatäht Sten Heinoja ja sõbrad

Legendaarne Esimene Stuudio vanas raadiomajas avatakse pärast põhjalikku renoveerimist kontserdiga. Lisaks Klassikatäht Sten Heinojale on laval tema sõbrad ja kõlab uudisteos. Tulge kuulama kolmapäeval, 5. aprillil kell 19. Kontserdist teevad ülekande nii Klassikaraadio kui ERR kultuuriportaal.

Kolmapäeval, 5. aprillil kell 19 tasub tulla raadiomajja (eelregistreerimisega!) või kuulata ülekannet värskeltrenoveeritud raadiostuudio esimeselt avalikult raadiokontserdilt.

Kontserdil on kaastegevad Steni head muusikutest sõbrad Linda-Anette Suss viiulil ja tšellist Theodor Sink, kavas Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits, ka Piazzolla ja Beethoven. Õhtu krooniks on Liisa Hõbe uudisteos.

Kui Sten Heinoja oli kaheaastane, käis ta koos emaga jalutamas ning nägi ühe kaupluse vaateaknal klaverit.

Sten keeldus vaateakna eest lahkumast ning selle tulemusena kingiti talle kolmandaks sünnipäevaks tema esimene klaver.

Klaveriõpinguid alustas ta neljaselt Tallinna Muusikakeskkooli eelklassis, muusikakeskkooli lõpetas 2012. aastal, samal ajal (alates 2011. aastast) õppides klaverit ka juba Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriosakonnas professor Ivari Ilja juhendamisel. Muusikaakadeemia lõpetas Sten Heinoja 2015. aastal cum laude.

2016. aasta kevadel võitis Sten Eesti Kontserdi, Klassikaraadio jaERR-i koostöös valminud klassikalise muusika suurkonkursi Klassikatähed 2016. Üks tema preemiatest ongi renoveeritud raadiostuudio avakontsert.

Sten Heinoja on praegu meie noorema põlvkonna üks enim kontserte andev pianist. Eestis esineb Sten regulaarselt, nii erinevate kammeransamblite koosseisudes kui ka solistina ning saatjana. Viimastel aastatel on teda sidunud koostöö Florida Lakes Symphony Orchestraga Ameerika Ühendriikides, kellega on esitatud Edvard Griegi ja Sergei Rahmaninovi klaverikontserte.

Kammeransamblis viiuldaja Linda-Anette Sussiga saavutati 2015 aasta märtsis konkursil In Corpore laureaadi diplom, samuti omistati duole Eesti Raadio auhind ning eripreemia parima klassitsistliku teose esituse eest.

Solistina on Sten Heinoja esinenud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Tallinna Kammerorkestri ja Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkestri ees. Enesetäiendused on teda viinud meistriklassidesse, kus on juhendajateks professor Vanessa Latarche, professor Claudio Trovajoli, professor Eteri Anjaparidze, dotsent Lauri Väinmaa jne. Mõni aasta tagasi paluti Steni osalema meistriklassi Inglismaale kus tema juhendajaks oli Inglismaa üks nimekamaid pianiste Alasdair Beatson.

Alates 2015 aastast jätkab Sten õpinguid Londonis, Royal College of Musicus, kus tema õppejõuks on professor Vanessa Latarche.

Sten Heinoja ja tema sõprade kontsert toimub kolmapäeval, 5. aprillil kell 19.

Vahendavad helirežissöör Tanel Klesment ja toimetaja Marge-Ly Rookäär.

Tule kuulama!

Publikuks registreerimine (kuni 4. aprillil kella 15ni) aadressil: klassika@err.ee.