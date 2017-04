Teatri- ja muusikamuuseum taasavab uksed uue püsinäitusega

Ekspositsioon saab alguse igale eestlasele tuntud "Kevade" esimestest lavastustest. Läbi "Kevade" saab aimu ka eesti muusikahariduse ajaloost, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me "Kevadest" räägime, siis me räägime juba väga ammusest ajast Eesti koolikohustuses, mille juurde on alati kuulunud muusika ja ka lisaks sellele, et on laulmise tund olnud oluline, on alati pidanud ka koolmeistrid oskama mängida üht või teist instrumenti ja õpetada ka laulmist, see on kindlasti avaldanud mõju meie muusikaelule," ütles Eesti teatri- ja muusikamuuseumi direktor Tanel Veeremaa.

Tammsaare 1935. aastal ilmunud romaani "Ma armastasin sakslast" on eesti teatri- ja muusikaloos korduvalt lavastatud. Uues ekspositsioonis võimaldab see rääkida baltisakslaste ajaloost. Ekspositsioon hõlmab endas kokku kuut lugu ja kaht laulu.

Teatri-ja muusikamuuseumi kogus on üle 741 tuhande museaali. 200-ruutmeetrisele näitusepinnale valiti hoolikalt välja üle 200 eseme. "Kõige vanem museaal on 1771. aastast pärit Johannes Sumpe klaver ja kõige värskem museaal on siis Tiia-Ester Loitme üleantud Grammy, mille ta sai 2004. aastal," kirjeldas Eesti teatri- ja muusikamuuseumi peavarahoidja Maris Rosenthal.

Teatri- ja muusikamuuseumi viimane ekspositsioonivahetus toimus 20 aastat tagasi.