Rahvusvahelisel noortekohtumisel VAT teatris arutletakse digiteemadel

Euroopa teatrite koostööprojekti Platform Shift+ raames toimub VAT teatris rahvusvaheline noortekohtumine "A Bit of Me – My digital identity", mis ühendab 11 partnerit üheksast Euroopa riigist.

See võrgustik on loodud eesmärgiga ühiselt uurida ja tegeleda väljakutsetega, mille esitab digitaalne ajastu nii noortele kui ka teatritegijatele. Projektis osalevad teatrid peavad oluliseks sihtgrupi kaasamist teatritöö protsessi, et luua võimalikult päevakajalist ja puudutavat teatrit.

Koostöö publikuga on projektis väga olulise tähtsusega, mistõttu noored on paljude tegevuste keskpunktis. Üks selle eesmärgi väljendusi ongi noortekohtumine.

VAT reatri juures toimuval rahvusvahelisel noortekohtumisel "A Bit of Me – My digital identity" osalevad lisaks Eestile ka Suurbritannia, Saksamaa ja Norra noored, kes tegelevad nädala jooksul ühiselt digiuuenduste ja teatri mõtestamisega. Noorsoovahetuse jooksul külastatakse lisaks VAT teatrile ka teisi teatreid (Cabaret Rhizome) ja koole (Tallinna lilleküla gümnaasium, Tallinna tehnikaülikool, innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory).

Ühiselt otsitakse väljendusviise erinevatele teemadele: noorte digitaalne identiteet, netisõltuvus, sotsiaalmeedia kui manipulatsioonivahend, teater ja digivõimalused. Koos noortega uuritakse, kuidas digimaailm ja sealsed valikud meid mõjutavad, kui oluline on veebis vastutustunne, initsiatiivi võtmine ja õppimine.

Noortekohtumise osalised esitavad nädala lõpus konverentsi "Creative Forum" raames õpitust loomingulise kokkuvõtte.

Samal nädalal korraldab VAT Teater projekti Platform Shift+ raames veel teisegi olulise sündmuse. 7.-8. aprillil toimub koostöös Tallinna tehnikaülikooli ja Eesti rahvusraamatukoguga konverents "Creative Forum" alapealkirjaga "Demokraatia piiramisrõngas". TED-kõnede stiilis ettekandeid esitavad nii kohalikud kui ka rahvusvahelised eksperdid, et arutleda, kuidas kultuur ja teater saavad reageerida üha enam manipuleeritavale sotsiaalmeediale.