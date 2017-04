Kevadkuu tõi Arvo Pärdi muusikale ettekandeid paljudes maades

Euroopa maadest märkab tema muusikat rohketes kavades Hollandis ning seekord on suhteliselt rohkem Arvo Pärdi sümfooniate ettekandeid. Märtsikuu alguspoolel leidsid aset Pärdi muusika ettekanded aga veel ka Hong Kongis ja Austraalias. Järgnev on kommentaar Arvo Pärdi keskuse kodulehe „Ettekannete“ lingil avaldatule tema muusika esitustest maailmas.

Alates 16. märtsist oli Kuninglikus Ooperis Londonis mängukavas balletietendus Arvo Pärdi muusikal. Suurel laval oli kaheksal õhtul kuni 24. märtsini inglise koreograafi Christopher Wheeldoni ligi pool tundi kestev ballett „After the Rain“, mis on lavastatud „Tabula rasa“ ja „Peegel peeglis“ muusikale. See oli keskmine vaatus kolmeosalisest lühiballettide õhtust. Kuningliku ooperimaja orkester mängis kõik etendused Koen Kesselsi juhatusel, orkestri kontsertmeistriks Sergei Levitin. Balleti solistide koosseis oli vahelduv. „After the Rain“ esietendus 2005. aastal, looduna New York City Ballet'le George Balanchine'i mälestusprogrammi jaoks.

17.-18. märtsil. Arvo Pärdi suurteost „Kanon pokajanen“ esitati Hollandis Haagi Lutherse Kerkis, laulis kammerkoor Kwintessens, juhatas Raoul Boesten, kava pealkirjaks „Rond the Kanon pokajanen“. Neil kahel päeval esitasid Pärdi „Te Deumit“ Amsterdami Dominicuskerkis ja Zuiderkerkis Studentenkoor Amsterdam ja keelpilliorkester Lundi Bleu, juhatas Servaas Schreuders, selle kõrval kõlamas vaid Mozarti Missa c-moll. 17. III esitas UK-s Sussexi Downs College'is Rootsist pärit paremaid triosid Lääne-Euroopas, Kungsbacka Piano Trio „Mozart-Adagiot“, koosseisus ka meil solistina esinenud Malin Broman viiulil, Jesper Svedberg tšellol ja Simon Crawford-Phillips klaveril. Arvo Pärdi sama teost mängis 18. III USAs Ohios Shaker Heightsis sarjas „Spring Classics“ Impreza Trio, sel päeval esitas Bremeni Immanuel-Kapelles „Fratrest“ Duo Fandante, s.t Sabine Besser viiulil ja Jerôme Queron klaveril. Prantsusmaal Saint-Brieuci püha Theresa kirikus laulis 60-liikmeline kirikukoor pala „Da pacem Domine“.

Münchenis Markuse kirikus kõlas 19. märtsil „De profundis“, meeskoori ja kammerorkestrit juhatas Michael Roth. USAs esitas Cincinnati Collegium „Passiot“, dirigendiks Christopher Eanes.

Kremerata Baltica juubelituur jõudis Mehhikosse, Santiago de Querétaro keskuses mängiti 21. III „Passacagliat“. UK-s Skiptoni Linnahallis kõlas „The Deer's Cry“, laulis koor The Clerkes of All Saints Toby Wardmani juhatusel. Andreas Lend esitas 22. III oma tšellokontserdil Türgis, Ankara kaasaegse kunsti keskuses koos türgi pianisti Hande Talkiciga „Fratrest“. Londoni kirikus St. Bartholomew-the-Great oli ettekandel Arvo Pärdi „Passio“, esitasid meilegi tuttav Royal Holloway koor, solistid ja Brandenburg Sinfonia, juhatas Rupert Gough, see oli kontsert küünlavalgel. Poolas Gdynia festivalil esitas Pärdi neli teost Vox Clamantis Jaan-Eik Tulve käe all. Belgias Brugges laulis Flaami Raadio koor „Nunc dimittist“, juhatas Hervé Niquet. 23. III juhatas Mihhail Gerts „Summat“ Saksamaal Ingolstadtis.

Märtsi viimane nädal.

24. märts. USAs Phoenixi Symphony Hallis oli kavas „In principio“, esitajaiks Phoenix Symphony ja Symphony Chorus Tito Muñozi juhatusel, kordus 25. III. Berliini Kontserdimajas mängis Berliini Raadio sümfooniaorkester Vladimir Jurowski käe all Sümfoonia nr 4, otseülekande tegi Deutschlandradio Kultur, kordus kontserdimajas 25. III. Arvo Volmer dirigeeris kolmel kontserdil Sümfooniat nr 3 Brasiilias São Paulos. Kremerata Baltica jõudis juubeliturneega Inglismaale: Manchesteri Bridgewater Hallis kõlas (24. III) Pärdi „Passacaglia“ Gidon Kremeriga solistina, 26. III mängis Kremerata „Fratrest“ Edinburghi Usher Hallis. Ka Belgias Kortrijki Conservatoriumpleinis oli ettekandel „Fratres“, mängisid Kacper Nowak tšellol ja Elodie Vignon klaveril.

Poolas Wrocławis, kontserdipaigaks Narodowe Forum Muzyki, oli kavas „Passio“, juhatas Agnieszka Franków-Żelazny, esitasid Rahvusliku Muusikafoorumi koor ja Wrocławi Filharmooniaorkestri muusikud. Brittide kuulus The Tallis Scholars Peter Phillipsi juhatusel oli taas reisil ja ka Pärdi muusika kaasas. 26. III esineti USAs St. Louisi (MO) Cathedral Basilicas: „Bogoroditse Djevo“, „Magnificat“ ja „Nunc dimittis“, kava nimeks „Metamorphosis“, 29. III lauldi Atlantas (GA) Buckheadis United Methodist Churchis, kus kavas kaks viimatinimetatud teost. „Magnificati“ laulis 26. III ka Norras Fredrikstadis Borg Domkor, juhatas Tore Erik Mohn, ning „Magnificati“ esitas samal päeval veel USAs Los Angelese Westwood Presbyterian Churchis Westwood Master Choir, juhatas Maria Newman.

Lõuna-Koreas Bucheoni Citizen Hallis laulis Bucheon Civic Chorale 24. III pika kava Pärdi muusikast: „Beatus Petronius“, „Cantate Domino canticum novum“, „De profundis“, „I Am the True Vine“, „Memento. Ode VII“ („Kanon pokajanenist“), „Missa syllabica“, „Solfedžo“ ning „Which Was the Son of ...“, juhatas Ick Hyun Cho. USAs Fullertoni kunstikeskuses (CA) laulis California State University Singers koos Concert Choiriga „Nunc dimittist“. Barcelonas Pau Casalsi saalis mängis Kataloonia Rahvuslik sümfooniaorkester Sümfooniat nr 4, juhatas Steven Schick. Kava kordus 26. III. USAs Santa Cruzi (CA) Civic Auditoriumis oli ettekandel „Fratres“, koos Santa Cruz Symphonyga esitas selle tšellol Oliver Herbert, dirigeeris Daniel Stewart. Kremerata Baltica esitas kaks kontserti „Hommage à Arvo Pärt“ 30. ja 31. III ka Pariisis Louis Vuttoni Fondi saalis, tuues välja sama kava, mida nüüd mängiti ka 2. aprillil Estonias, ja esitatakse täna, 3. aprillil Riias Suure Gildi saalis.

Ka 1. aprill oli juba väga esitusterohke laupäev: Pärdi muusika Hollandis Utrechtis, Šveitsis Chippise kirikus ning Peseux's, USAs Kenoshas, Hispaanias Madridis, UK-s Warringtonis, Rootsis Malmös. Eile, 2. aprillil lisandusid ettekanded Berliinis, sarjas „De Boni Arte“ Moskvas, Hollandis Apeldoornis, Šveitsis Saint-Maurice'is, USAs Doveris. Ka kolme juubelit tähistav Kremerata Baltica jõudis eile õhtuks Estoniasse, Arvo Pärdilt kavasse planeeritud „Tabula rasa“, „Fratres“, „Passacaglia“ ning „Greater Antiphons“.