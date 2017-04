Dagmar Lamp koondas raamatusse päevikukatked ning kirjad, mida ta hakkas kirjutama oma tütrele hetkest, mil rasedusest teada sai. "Kirjad tütrele ehk kuidas ma emaks kasvasin (ja selle käigus oma last maha ei tapnud)" on aus, kohati naljakas, kuid peamiselt väga eluline sisevaade ühe noore naise emaks kasvamise teekonnale.

Raamat ei näita emadust vaid roosilise ja mannavahuse nunnu-maailmana, lugeja ette tuuakse ka heitlused sünnitusjärgse depressiooniga, frustratsioonimomendid, aga siiski ka need maailma ja hinge paigast liigutavad hetked, mille nimel on see raske teekond ettevõtmist väärt. "Kirjad tütrele" on sisevaade ema ja tütre kokkukasvamisse: intiimne, humoorikas, vaevaline, täis magamata öid ja lakkamatut nuttu (lisaks Dakile nuttis vahel ka beebi). See on raamat täis armastust.

"Ma ütlen ausalt, et selle raamatu kirjutamine – ka päevikukatkete üle lugemine ja raamatuks kokku panemine – oli päris raske," ütleb Dagmar nüüd, kui teos lõpuks valmis. "Kuna mu tütre esimestesse eluaastatesse jäid väga murrangulised ajad, sh põdesin pikalt sünnitusjärgset depressiooni ja lagunes abielu, siis elasin seda kõike uuesti läbi ja ei saa öelda, et see oleks olnud emotsionaalselt just lihtne ülesanne."

Kuid just seetõttu, et kõik need raskused ka tekstist läbi kumavad, loodab Dagmar, et tegemist on teosega, millega suudavad paljud suhestuda. "Kõik lõppes ju aga hästi ning muutused ei olegi kunagi kerged – ning kohe üldse mitte kerge pole emaks kasvada. Kõnnin seda teed tänini."

Lambi sulest on varem ilmunud Eesti esimene blogiraamat "Daki.elab.siin" (2007), Epp Petronega kahasse kirjutatud jutukogu "Meestest, lihtsalt" (2007) ja seiklusjutustus "Õun ära süüa" (2007). Lisaks on ta kirjutanud jutukogud "Naistest, lihtsalt" (2011) ja "Kortermaja" (2014). Praegu töötab Dagmar Postimehe naisteportaalis ning oma tulevikku ilma kirjutamiseta ette ei kujuta. Tema kodus kasvavad viieaastane tütar ja kaks kassi.

Lambi raamatu "Kirjad tütrele ehk kuidas ma emaks kasvasin (ja selle käigus oma last maha ei tapnud)" toimetas Egle Heinsar, kujundas Kalle Müller, kaanepildi autor on Andres Adamson ja väljaandja Eesti Meedia kirjastus Post Factum.

Raamatu esitlus algab neljapäeval, 6. aprillil kell 15 rahvusraamatukogus Tallinna Raamatumessi autorinurgas, kus Dagmariga vestleb raamatust, kirjandusest ja elust Kaupo Meiel.