Uues Reaktoris: Tarlapi mälestused, Eesti esimene küberpunkfilm, onu Kalver

Mis on värskes ulmeajakirjas Reaktor?

Joel Jans tutvustab: "Uues numbris ilmuvatest artiklitest tõstaks kõige rohkem esile Tiit Tarlapi mälestusi koondava teksti ning paneks ühtlasi lugejatele südamele, et kui kellelgi on veel Tarlapiga seotud meenutusi, võib need lahkesti saata aadressil toimetus@ulmeajakiri.ee. Kes teine ikka neid mälestusi kogub kui mitte meie – ulmefännid.

Juttudest avaldame märtsinumbris Rait Piiri järjejutu viimase osa ja alustame Osvald Soobli tõlgitud pikema jutu järjejutuna avaldamist. Lühematest juttudest avaldame ühe siinkirjutaja jutu, Ater Vulpesi debüüdi ning ühe Silver Sära tõlke. Reaktori kunagine toimetaja Tõnis Hallaste arvustab veebruarikuul ilmunud jutte. Sellega seoses kutsuks ka ülejäänud ulmefänne ja lugejaid üles saatma tagasisidet, kriitikat, kiitust ning ettepanekuid nii Reaktoris ilmunud juttude kui kogu ajakirja kohta. Lugejakirja rubriik oleks ajakirjale igati mõnus täiendus.

Onu Kalveri "Palju õnne, Kuulus Filmiinimene" alustab teist ringi ja väikest kokkuvõtet sellest saab lugeda tema blogist. Nagu tavaliselt, saab Reaktorist lugeda ka suurt hulka raamatuarvustusi. Intervjuu on aga meil Nicola Piovesoniga, kelle värskelt rahastuse saanud “Küberkaheksajalgade rünnakust” kujuneb ilmselt Eesti esimene päris küberpunkfilm."

Ajakiri ise.