Selgusid parimad rahvaluulekogujad

Rahvaluule kogumispreemia pälvisid tänavu Merili Metsvahi, Maie Erik ja Maria Peep. Rahvaluule välitööde järjepideva juhendamise eest preemia pälvinud Merili Metsvahi on rahvaluule kogumine õpetanud teda kuulama.

Tartu ülikooli võrdleva rahvaluule teadur Meiri Metsvahi sõnas, et tänapäeval on alternatiivsed tõed sotsiaalmeedia ja interneti leviku tõttu palju rohkem nähtaval. "Seda olulisem on ikkagi tähtsus kuulata teist inimest ning kuulata, mõista ja aktsepteerida seda, mis ta ütleb, ilma hinnanguid andmata," sõnas ta ja kinnitas, et seda õpetavad nad ka üliõpilastele.

Eluloovõistlusel "EV 100. Minu elu ja armastus" pälvis 193-st saadetud tööst preemia seitse eluloo kirjapanijat. Võistluse žürii esindaja Tiina Ann Kirss selgitas, et võidutööd võlusid ära mitmel põhjusel. "Mõne puhul oli lihtsalt see jutustamise soon, mis oskas väärtustada teatud asju oma elus, mida võib-olla väga vähestel on veel võimalik rääkida," lisas ta ja mainis, et etteantud armastuse teemast paljud tekstid otsesõnu rääkida ei julgenudki.

Eluloovõistluse preemia laureaat Heino Trikkant sõnas, et armastus läbis kogu tema lugu, sest ilma armastuseta ei saa siit elust üldse läbi. "Algas vanemate armastusega, laste armastusega ja nüüd lõpeb. Elame koos oma armastusega üle kuukümne aasta."