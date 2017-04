Antti Mikkola: oleks lausa ketserlus lavastada Shakespeare'i sõna-sõnalt samamoodi

Üllar Saaremäe tõdes "OP-is", et tema peab "Macbethi" üheks Shakespeare'i parimaks näidendiks. "Ta on äärmiselt targalt kirjutatud, läbikomponeeritud ning ka äärmiselt müstiline, ega teda ju niisama ei nimetata ingliskeelses maailmas "The Scottish Play'ks", tema nime ei julgeta välja öelda," selgitas ta ja lisas, et selle nimega pidi kaasnema needus. "Ajaloost on selle kohta isegi näiteid alates teatrite mahapõlemisest kuni seda rolli mänginud näitlejate hulluks minemiseni. Ka mina ise, mängides Macbethi, sain kontrolletendusel luumurru."

"Ma olen näinud "Macbethi", mis on viidud situatsiooni, kus kõik on viidud restorani, võimuvõitlus käib peakoka ameti pärast, samuti olen ma näinud, kuidas Shakespeare'i mängitakse pubis," tõdes Saaremäe.

Lavastaja Antti Mikkola sõnul oli kokkusattumus, et Linnateater polnud veel "Macbethi" lavastanud. "Olin sellele juba ammu mõelnud ja siia keskaegsesse linna vanasse teatrisse "Macbeth" sobib," ütles ta ja lisas, et teda vaimustas Põrgulava ning ta leidis, et peab selle just siin lavastama. "Mul oli mingisugune idee teistsuguse lavastuse jaoks, aga lõpuks loksus kõik paika."

"Püüan olla Shakespeare'ile väga truu selles mõttes, et ma ei ole talle truu," selgitas Mikkola ja lisas, et tema arvates tegi Shakespeare alati teatrit omas ajas. "Minu meelest oleks lausa ketserlus, kui lavastada Shakespeare'i sõna-sõnalt samamoodi, tema väljakutse on nimelt see, et lavastus tuleb tuua tänapäeva."