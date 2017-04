Kirjandusfestival HeadRead teeb kummarduse Soome Vabariigile

Seitsme nädala pärast algab kirjandusfestival HeadRead, mille programmis on viie päeva jooksul 75 sündmust, kus astub üles 112 kirjanduslikku esinejat nii Eestist kui välismaalt.

Festivali kavas on alates neljapäevast Soome Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud vestlusringide sari, kus arutletakse iseseisvumise ja iseseisvuse tahkude üle. Teema on igati aktuaalne, sest aasta pärast tähistab 100. sünnipäeva Eesti Vabariik ja kahe riigi ajaloos on mõndagi ühist. Nii käsitletakse vestlusringides noore rahva eneseotsinguid, vaikivaid aastakümneid ning kultuurilist ärkamist, aga ka kahe rahvuse kirjanduslikke suhteid.

Festivali väliskülalised katavad pea tervet Euroopat, kaugeim külaline tuleb aga Malaisiast. HeadReadi võõrkeelses programmis on, nagu tavaks saanud, eraldi rõhk venekeelsel kirjandusel ning ka lastekirjanduse programmis võõrustatakse taas tuntud ja eesti keeles ilmunud väliskirjanikke.

Kirjandusfestivali HeadRead mahukas eesti kirjanduse programmis saab publik tänavu harukordse võimaluse kuulata kirjanike värskeimat loomingut, mis on lausa nii värske, et pole isegi veel ilmunud. Tavapäraselt palju on programmis luuleüritusi nii noorte kui ka kogenumate autorite osalusel, nii hillitsetumas kui ka vabamas keskkonnas. Programmi juurde kuuluvad juba traditsiooniks saanud kirjanduslikud jalutuskäigud Tallinna linnaosades ning erinevaid kunstižanre kokakunstist muusikani ühendavaid ettevõtmisi.

Kirjandusfestival HeadRead toimub üheksandat korda ning kestab 24.-28. maini. Festivali kõik sündmused on tasuta, välja arvatud luulemissa ning teatrietendused või filmid. Festivali kogu programmi koos viimaste lisandustega leiab kodulehelt.