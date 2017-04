Reet Weidebaum tutvustas uusi lavastusi

"Seekord läks nii, et ma valisin enda arvates kolm hästi erinevat lavastust. Nüüd, kui ma selle pildi üle vaatasin, siis need on ikkagi väga sarnased," sõnas Weidebaum.

"Macbeth" Tallinna Linnateatris



"Kaasaegne versioon Shakespeare´ist, nn ülekirjutatud tekst. Antti Mikkola on lisanud Shakespeare´ile üht, teist ja kolmandat, toonud tegevuse kaasaega, mingisse väiksesse MTÜ-sse. Seal on esmapilgul hullud kombinatsioonid, aga mulle tundub, et Shakespeare´ile endale äkki meeldiks."

"Nähtamatu daam" Ugalas



"Kui Macbeth on koostöö soomlastega, siis lavastaja Lembit Peterson on kohale toonud Hispaania brigaadi. See on väga ajastutruu. Lembit Peterson on toonud sellesse lavastusse klassikalisi võtteid, mis on nagu nihestatud. Ammu ei ole ma näinud näiteks seda, et suures valguses mängitakse kottpimedust. Ta on andnud näitlejatele päris keerukaid ülesandeid."

"Mister Green" VAT teatris



"Jälle koostöölavastus. See on noortele, mida tuleb ette harva. Kestab ühe tunni ja on n-ö tekstita. Kõik, mis laval toimub, on Rauno Kaibiaineni kehakeel, võib-olla mingid häälitsused ja hästi palju arvutivärki. Virtuaal- ja tavaline reaalsus on hästi põimunud."

Meeleolukaid teatrielamusi!