Katrin Kissa: "Põrgu Jaan" on põnevik, kus avaneb müstiline maailm

Produtsent Katrin Kissa sõnas "OP-is", et "Põrgu Jaani" lugu asetub pöördelisse aega, kus paljud inimesed on surnud kas sõja või katku kätte ning vanad süsteemid ei toimi, mis tähendab, et inimestel peavad tekkima uued funktsioonid. "Kui "Rehepapp" oli kena muinasjutt, siis meie film on põnevik, mis rullub vaikselt ja müstiline maailm avaneb."

Kunstnik Matis Mäesalu ütles, et kuigi nad alustasid "Põrgu Jaani" võttepaiku otsides Läänemaalt, siis jõudsin nad lõpuks sinna otsapidi tagasi. "Me otsisime võttepaiku tegelikult ka isegi teistest riikidest, ma käisin läbi väga palju raamatuid ning ilmselt olen ma kõik Eesti mõisad läbi vaadanud, aga lõpuks läks ikka nii, et jõudsime siia," lisas ta ja tõdes, et kõige suurem pähkel oli see, kas nad suudavad praktilises mõttes kõik kokku panna. "Võtta need vanad palkmajad lahti, olemata kindel, kas need üldse uuesti kokku lähevad," kinnitas Mäesalu. "Esimesed pool aastat hoidsin ikka hinge kinni."

"Eks ta ongi selline kombinatsioon, kus võtad appi oma fantaasia ning võtad samas appi õpikud ja vanad gravüürid-maalid ja üritad neid kombineerida," mainis kostüümikunstnik Jaanus Vahtra ja lisas, et "Põrgu Jaanis" on fantaasiat, karakterit ning ka kostüümiajalugu. "Kui "Rehepapi" puhul leidsid kasutust suures osas originaalesemed, siis selles filmis oleme me kostüümid ise õmmelnud," ütles ta ja selgitas, et riided on käinud igasugu vannides. "Küll värvimisvannides ning ka kaaliumpermanganaadilahuses, et nad näeksid välja kulunud ja plekilised."

Mängufilmis "Põrgu Jaan" astuvad üles Meelis Rämmeld, Pääru Oja, Priit Pedajas, Aivar Tommingas, režissöör on Kaur Kokk. Film jõuab kinodesse 2018. aasta oktoobris.