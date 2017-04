Rahvakultuuri keskuse töötajad ei nõustu plaaniga viia keskus Tallinnast ära

Täna toimunud kohtumisel kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri Tarvi Sitsiga tegid rahvakultuuri keskuse töötajad ettepaneku valitsuse otsus ümber vaadata. Keskuse direktor Aivi Lintnermann ütleb, et keskuse 28 töötajast 16 juba töötavad maakondades ning keskuse Tallinnast väljaviimine kahjustab nii Põhja-Eesti rahvakultuurialast kompetentsi kui lõhub ka aastate jooksul üles ehitatud hästitoimiva tippspetsialistidest koosneva meeskonna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Finantsanalüüs on asja üks pool ja kas see rahaliselt on võimalik. Palju olulisem on siinkohal, kui me räägime sisust ja rahvuskultuurist, kaaluda, mis mõju see avaldab ja mis mõju see valdkonnale terviklikult avaldab," lausus Lintnermann, kes rõhutas, et asjassepuutuvaid inimesi tuleb kindlasti kaasata.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sirts ütles, et ministeeriumi nägemuse järgi on rahvakultuurikeskuse põhiülesandeid võimalik teha ka väljaspool Tallinna. "Arvestades seda, et rahvakultuuri keskuse põhitegevus on väga palju regioonidesse suunatud, oleks see kindlasti mõistlik ja põhjendatud," ütles Sirts.

Keskuse uue asukohana on kultuuriministeerium käinud välja Viljandi. "Viljandis tegutseb Tartu ülikooli kultuuriakadeemia, kus sünnib minu arvates tänases Eestis kõige parem akadeemiline teadmine, mis on rahvakultuuri roll, mida sellega Eestis lähitulevikus pihta hakata. Siin valmistatakse selle eriala spetsialiste kõige paremini ette. On igati loogiline, et rakendusüksus ja haridusasutus tegutsevad nendes asjades käsikäes," ütles Viljandi linnapea Ando Kiviberg.

Kas, kuhu ja millal rahvakultuuri keskus Tallinnast ära kolitakse, peaks selguma 31. maiks.