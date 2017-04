GIDON KREMER: Edu on ohtlik asi

MI: Rahvas armastab teid, kuidas te sinnamaale jõudsite - publiku armastuseni?

GIDON KREMER: Ma ei ole midagi spetsiaalselt selleks elus teinud. Uskuge mind, olen alati püüdnud minna oma teed. Sellega on seotud palju seiklusi, mõnikord peab olema piisavalt jõuline, peab hoidma kinni sellest, mida oled endale mõelnud, kunstnik ei pea teadma, kas see on õnnestumine või mitte. Ta peab minema oma unistuste, tähtede järgi, oma kujutluse järgi. Kas sellest tuleb õnnestumine, see selgub pärast, selle otsustab ajalugu.

Ma pole mõelnud sellest, et olla publiku armastatu. Veel vähem olen mõelnud sellele, et olla edukas, sest nagu ütles Pasternak – edu on ohtlik asi. Seal on veelgi ilusam rida kusagil– olla kuulus, see pole ilus asi.

KRISTJAN JÄRVI: Kui on tahet, siis ei tohi karta

MI: Kuidas te publiku peale mõtlete ja nendega kontakti otsite?

KRISTJAN JÄRVI: Tead, inimesed käivad ükskõik, mis kontserdil neile meeldib käia, neile meeldib kuulata ja teha, mida nad tahavad. Tegelikult see ongi kõige geniaalsem asi elus, et võid otsustada ise, ja sa võid samuti ise leiutada ja kirjutada ise muusikat ka. Ja sa ei pea selle jaoks olema eriti akadeemilise treeninguga või komponist, aga kui sul on tahe teha, siis sa ei pea kartma. Tegelikult niisugust kreatiivsust me peame julgustama. Mulle meeldib see protsess, kus inimene avastab ennast. Kõik on võimalik - kui me vaatame taevasse, seal on tähed ja lõpmatus, see on tegelikult mõistmatu. Kui me saaksime oma mõttelaadi lähemale sellele tasemele, siis tegelikult kõik probleemid ja pisiasjad ununevad ja võimaluste maailm avaneb.

JANINE JANSEN: Loeb ausus iseenda ees ja tõeline veendumus

MI: Mis on teie allikas või viis publikuga suhtlemisel?

JANINE JANSEN: Kui ma olen laval, siis ma ei mõtle, kuidas saada publikusse nii-öelda sisse. Ma teen muusikat ja jutustan lugu, kuidas ma seda tunnen ja kuidas ma sellesse usun. Püüan jääda ehtsaks iseenda ees. Lasta muusikal rääkida, muusika on ise nii võimas. Muusikat ei saa kitsendada, selle asemel tuleks muusikal lasta tõeliselt olla see, mis ta on. See on põhiline ka publiku jaoks. Kui ma ise kontserdisaalis kuulan, siis ma tahan kuulata päris tõelist kunstniku veendumust, ma tahan tunda rõõmu, kurbust, aga see peab olema päris! Ja puudutama mind sellisel viisil. Mulle on see ainus asi, mis tõesti loeb.