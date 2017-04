Ruumiringlus: noore arhitekti hinge iseloomustab värskus, uudishimu ja pidev edasi püüdmine

See aasta on toonud NAPile kandideerima rekordilise arvu osalejaid. NAPile kandideerivad: Raul Kalvo; Karli Luik; Sille Pihlak ja Siim Tuksam; Jan Skolimowski; Johan Tali; b210/ Aet Ader, Mari Hunt, Kadri Klementi, Karin Tõugu; Kino/ Karin Bachmann, Mirko Traks; Kuu arhitektid/ Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla; Ruumiringlus/ Eve Komp, Liina-Liis Pihu ning Salto/ Maarja Kask, Ralf Lõoke.

Avaldame intervjuuvormis seeriana üheksa preemia nominendi mõtted.

Ruumiringlus on kollektiiv, mis koosneb noortest andekatest arhitektidest ja linnamaastike mõtestajatest. Eve Komp ja Liina-Liis Pihu on loonud vanade hoonete ja ruumide taaskasutamise teemalisi näitusi ja linnaruumisekkumisi. Nüüdisaegse arhitekti ja linnaplaneerija ülesanne polegi enam ainult tellija ülesannet täita, vaid uusi teemasid ja küsimusi püstitada, et seeläbi ühiskonda harida ja veel sõnastamata probleemideni juhtida.

Millises seisus Eesti ehitatud keskkond praegu on, millest on enim puudu, mis suunas tuleks edasi liikuda ja kuidas?

Eesti ruumiline keskkond on väga kirju, kihiline. Eri ajastukihtide kooseksisteerimine on rikastav ja positiivne. Ehituskultuuril on veel arenguruumi, aga hea, et on olemas järjest tugevam üldine huvi meid ümbritseva keskkonna kvaliteedi ja hea avaliku ruumi vastu. Ruum peaks vastama inimeste vajadustele ja seda peaks olema võimalikult lihtsalt kohandada.

Juba eelmise NAPi väljaandmise ajal kerkis esile väide, et nooreks arhitektiks kvalifitseeruv kuni 40aastane arhitekt on Eesti tingimustes siiski liiga elukogenud. Enamasti on 40aastased Eestis juba saavutanud kõik võimaliku ning nüüd, n-ö tagantjärele, neile noore arhitekti preemiat anda on natuke naljakas. Kuidas nendesse väidetesse suhtute? Kas NAPile kandideerimisel peaks vanusepiiri kärpima, ehk peaks nooruse ümber defineerima?

40 eluaasta piir on hea. Vanus üksinda ei defineeri kindlasti noore arhitekti olemust. Värskus, uudishimu ja pidev edasi püüdmine on ehk märgid, mis võiks iseloomustada noore arhitekti hinge. Kui need pole vaibunud ka pärast kümneaastast praktiseerimist, siis ongi hästi.

Kelle looming teile preemia kandidaatidest enim sümpatiseerib?

Raul Kalvo on omanäoline arhitekt: selge, sügava ning inspireeriva huviga. Samuti PART ja b210, kes on oma niššides siiani edukalt toiminud.

Millist viimasel ajal ehitatud keskkonda, objekti või sündmust tõstate esile kui erialaselt erakordset/ silmapaistvat/ uudset?

Eestist tooksime esile kiire ruumiüllatuse, beetapromenaadi, mis möödunud suvel eri osapoolte ühisel pingutusel avas võimaluse rohkem Tallinna kesklinna mereäärt kasutada.

NAPi laureaat kuulutatakse välja 6. aprillil, talle antakse 5000eurone reisitšekk.