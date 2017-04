Riik rahastab muusikavaldkonna algatusi ligi 290 000 euro eest

Taotlusvoorudest suurim on "Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded", kus heliloominguks jagati välja 177 500 eurot.

Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts ütles, et eelkõige on need rahaeraldused toeks aktiivsetele tippkollektiividele ja -interpreetidele, kes on meie muusikaelu alustalad nii kohalikus muusikaelus kui ka rahvusvaheliselt. "Heliloomingu taotlusvoor võimaldab tellida uudisteoseid heliloojatelt, kelle looming on rahvusvaheliselt aktuaalne või suure potentsiaaliga jõuda oluliste kuulajahulkadeni ning hilisemate taasesitusteni paljude kollektiivide kavades. Nii kollektiivide kui ka interpreetide eelarved ei võimaldaks heliloomingut tellida. Meie ühine huvi aga on, et Eesti muusika jõuaks rahvusvaheliste tippkollektiivide püsirepertuaari ja kõlaks maailma suurtes kontsertsaalides," rääkis Parts.

Näiteks tellib Eesti Kontsert uusi mahukaid teoseid Galina Grigorjevalt, Kristjan Randalult, Pärt Uusbergilt ja Rein Rannapilt. Muusikanõunik lisas, et tänavu pidid taotlejad esmakordselt esitama teose võimaliku tulevaste esituste plaani, mis oli tervikuna muljetavaldav – märgiti kontserttuure, raadioülekandeid ja salvestusi ning selgus ka eri esitajate samaaegne huvi teose vastu.

Muusikaalaste väljaannete taotlusi rahastab riik sellest taotlusvoorust 37 500 euro ulatuses, et olulised muusika teatmeteosed, kultuuriuurimused või monograafiad oleksid kõigile soovijatele kättesaadavad.

Taotlusvoorust "Muusikakonkursid ja noor muusik" jagatakse välja 74 000 eurot. Suurima toetuse, 40 000 eurot sai taotlusvoorust X Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös Pille Lille Muusikute Fondiga (PLMF).

