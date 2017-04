Arvustus. The Jesus And Mary Chain ja vihkamise võlud

The Jesus And Mary Chain

19 aastat möödas ja kuuendale järgneb seitsmes album. Šoti rokenrolliparaharetid The Jesus And Mary Chain tulid küll tagasi kokku juba kümme aastat tagasi, aga tegid peamiselt kontserte. Igikogenud altrocki produ Youth aitas Jim ja William Reidi igavesed lahkhelid stuudios plaadiks siduda mullu. Ja mängib ise plaadil bassi. Lisaks lööb kaasa Mary Chaini praegune trummar Brian Young ja osad bassid teeb Phil King.

Võib ju arvata, et kui lahku saavad vennad minna, aga vaadake Oasist. Aga Reidid olid enne. 90ndate lõpus ei võinud nad teineteist nähagi. Reidide enda jutu järgi palgati isegi Youth mitte niivõrd produtseerima, vaid vahekohtunikuks vendade kaklustele. "I hate my brother and he hates me/ that's the way it supposed to be", nagu Jim laulab.

Nii et kõik korras ja "Damage And Joy" ei üllata millegagi. Sama lihtne melanhoolsete meloodiatega rifirock müralisanditega, mille teeb indie'ks meeste nihilistlik suhtumine ellu ja muusikasse. Teatavasti lahkusid nad meist enne pausi 1998 laulusõnadega "I hate rock'n roll". Asju, mida nad vihkavad, üldse jätkub, ja see on sümpaatne ning hingekosutav. Mul käis hiljuti külas sõber, kes ütles: "ma vihkan kilekotte". Mitte, et ta mingi ultraöko oleks, lihtsalt siuke avaldus, ja kohe kergem hakkas.

Kuulake näiteks lugu "Amputation". Mis siin erilist on? Ometi on JAMC äratuntav. Prooviks vaadelda, millest nad koosnevad. Velvet Undergroundi lõtv lõpuniminek, Stoogese riietamata pop, Ramonesi vox ja mootor ja nina-krimpsus-paatos. Ei ole psühhedeeliat, ei ole bluusi, ei ole hard rock'i. Pole ka tantsumuusikat. Ei ole sünte. Ja samas vihkavad nad ka rockimehi. Ja neile meeldib endale vastu rääkida. "Automaticul" olid trummimasinad ja sündid. Nad alustasid vastukaaluks sündibuumile, aga ei läinud ka C86 pehmesse lainesse. Neid ei ole koos supidraakonite ja The Bodinesiga sel ülekiidetud retrokassetil.

Mis on uuel plaadil uut? Uued lood. Ei ole. Siin on mõni lugu 15 aastat vana. Mõni on mingi muu ühe või teise Reidi projektiga tehtud. Aga kuna nende enda sõnul neid seitsmetolliseid mitte keegi ei ostnud, siis miks mitte müüa neid kuulsa bändi nimega.

Mis mõte sel plaadil on? Ei ole mingit mõtet. Nonsenss plaat. Absurdi mõte. Kohatu muusika 2017. Anakronism. Ilgelt hea. Ilgelt hea on midagi täiesti kohatut ja ajatut kuulata sel issanda aastal 2017. Nad laulavad, kuidas tõusta kõrgemale argipasast (gettin' high, eks ole), sellest, kuidas tüdruk maitseb nagu kohv ja muud tühist, aga hingestatut. Ja nad tabavad mingit olemise biiti erinevalt kõigist nendest rockeritagiga klounidest, keda nad mõjutanud on.

