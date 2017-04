Endla lavale jõuab julm abielupõrgu

August Strindbergi 1900. aastal kirjutatud "Surmatants" on pingeline lugu oma hõbepulmadeks valmistuvast mehest ja naisest. Tegemist on rootsi näitekirjaniku kõige julmema abieludraamaga. Autor ise on mõista andnud, et kirjeldab oma õe Anna abielupõrgut, kuid ilmselt on suurim kaal ka kirjaniku enda kogemusel.

"Selles äärmuseni kontsentreeritud loos lahatakse skalpelli täpsusega kahe inimese suhet, nende koosolemist ja üksteise vihkamist. Lavastus annab hea võimaluse vaadata ühe suhte kaudu, miks toimub meie ümber see, mis toimub, miks on nii palju mittemõistmist ja otsest viha. Miks me valime armastuse asemel hirmu?“ küsis lavastaja ning Kapteni rolli mängiv Vihmar. "Strindberg on kirjutanud loo iseendast, näidend räägib sellest, mis temaga on aset leidnud. Ja kuna ma tunnen ennast temas palju ära, siis on ka selle lavastamine mulle lihtne," lisas Vihmar.

"Surmatantsu" autor on August Strindberg, tõlkija Arnold Ravel, lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja Ingomar Vihmar. Mängivad Kleer Maibaum-Vihmar, Priit Loog ja Ingomar Vihmar.

Esietendus 7. aprillil Endla Küünis, järgmised etendused 19., 27., ja 29. aprill, 4. mai Küünis ning 15. mai Tartus Sadamateatris.