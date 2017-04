Galina Grigorjeva: täna õhtul täitub mu unistus

Niguliste kontserdisaalis tuleb esmaettekandele Grigorjeva "Vespers".

"See on õhtune jumalateenistus. Õhtul süüdatakse kirikus küünlad ja allutakse jumala tahtele. Sümboliks on tuli, küünlad. Tuli on tõde. See muideks just ongi festivali teemaga kooskõlas. Ma arvan, et täna õhtul täitub mu unistus. Ma kuulen oma teost," ütles helilooja AK kultuuriuudistele.

Eesti Muusika Päevade programmi kujundav joon on esmaettekannetel, eesti heliloojad on loonud üle kolmekümne uue teose. Festivali kunstilised juhid on heliloojad Helena Tulve ning Timo Steiner. Eesti Muusika Päevad toimuvad 6.–13. aprillini ning festivali teema on "Läbi hämaruse".