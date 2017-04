Andres Tarand jutustas tornaadolugusid

Tarand ütles, et Eesti tornaadosid andis küll otsida, aga autorid need üles leidsid.

"Neid on kindla peale rohkem olnud. See mood hakata ajalehtedes nendest kirjutama, tekkis alles 19. sajandi teisel poolel. /.../ Nende kokku korjamine oli omamoodi nagu seenelkäik: kas on või ei ole, ei tea," sõnas Tarand.

Tarand lisas, et on korra elus oma silmaga Matsalu lahe ääres ka tornaadot näinud. Tema sõnul on siin tornaadode tagajärjel surma saanud umbes 30 inimest.

"See ei ole Ameerikaga võrreldes midagi. Ameerikas teeb üks tornaado tihtipeale sellise värgi, et on 30 surnut. Aga ka meil on tornaadod õudselt palju lammutanud: majadelt katuseid, niisuguseid pahandusi on palju. Lõbusam osa on see, et karjapoisid ja -tüdrukud on saanud lennata. Kõige pikem lend on olnud Lätis, üks verst, natuke üle kilomeetri, üle metsa. Aga Eestil on võib-olla parem rekord: Otepää mõisa teenijatüdruk tõusis õhku ja sõitis üsna kiiresti koos keerisega kivimüüri poole, aga tüdruk oli nupukam kui kõik karjapoisid kokku, nägi telefoniposti ja võttis selle embusse, jäi sinna ja laskus alla," jutustas Tarand.