Võru linnagaleriis näidatakse ainulaadseid puupilte

Perele ja armastusele keskenduval näitusel on esmakordselt näha Eestis ainulaadseid puupilte, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Fotonäitusel kesksel kohal perekond. Fotograaf Grethe Rõõm ütleb, et tema näitus, "Perest algab armastus" keskendub elu alustaladele - armastusele ning perele.

"Minu arust on üleoluline näidata seda, mis on sulle tähtis ja kui sul on perepilt seina peal, siis sa näitad seda iga päev. Sa ei ütle ju oma lähedastele, et te olete mulle nii olulised, iga päev. Sa näitad neid tegudega. Ja sellest see näitus ongi, et näidata, kes on meie ümber ja väärtustada seda, et pere on tähtis," rääkis Rõõm.

Näitus jääb avatuks kuni 28. aprillini.